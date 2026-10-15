Logo

U drugom planu: Zoran Stevanović

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Izvor:

ATV

15.10.2026 14:20
У другом плану: Зоран Стевановић

U novoj epizodi emisije „U drugom planu” iz druge perspektive upoznaćemo Zorana Stevanovića, ministra saobraćaja i veza Republike Srpske.

Kažu da se ljudi najbolje upoznaju na svom terenu, među svojima i u onome što najviše vole, a upravo takve priče otkriće naš format„U drugom planu”.

Emisiju uređuju i vode Milica Nogo i Dejan Rauš.

„U drugom planu” petak u 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

U drugom planu

Milica Nogo

Dejan Rauš

Zoran Stevanović

Više iz rubrike

Бизнис план: О осигурању, берзама и изазовима домаћег бизниса

Emisije

Biznis plan: O osiguranju, berzama i izazovima domaćeg biznisa

2 d

0
Важно: Постизборне математике и политике

Emisije

Važno: Postizborne matematike i politike

3 d

0
Деда на тајном задатку: Кад дједове ратне приче постану стварност

Emisije

Deda na tajnom zadatku: Kad djedove ratne priče postanu stvarnost

4 d

0
У првом плану: Ацо Станишић

Emisije

U prvom planu: Aco Stanišić

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

26

Političar osuđen na 15 godina zbog silovanja dvije djevojčice

14

22

Životinje ženu "odvele" u zatvor: Psi, mačke i koze živjeli u jednom stanu

14

20

U drugom planu: Zoran Stevanović

14

17

Tadić: Javnost očekuje novi ustav Srpske

14

11

Masovno trovanje učenika tokom rekreativne nastave, oglasila se škola

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima