Bitno: Mentalno zdravlje

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o mentalnom zdravlju.

Za „Bitno” govore: Goran Račetović, nacionalni koordinator za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj, Milan Latinović, savjetnik u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, psiholog Ivana Živković i Mitja Tanjga.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Dragana Božić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.