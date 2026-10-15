Bitno: Mentalno zdravlje

Izvor:
ATV
„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o mentalnom zdravlju.
Za „Bitno” govore: Goran Račetović, nacionalni koordinator za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj, Milan Latinović, savjetnik u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, psiholog Ivana Živković i Mitja Tanjga.
Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Dragana Božić.
„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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