Logo

Bitno: Mentalno zdravlje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Izvor:

ATV

15.10.2026 10:43
Битно: Ментално здравље
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o mentalnom zdravlju.

Za „Bitno” govore: Goran Račetović, nacionalni koordinator za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj, Milan Latinović, savjetnik u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, psiholog Ivana Živković i Mitja Tanjga.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Dragana Božić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

Bitno

Dragana Božić

Mentalno zdravlje

Više iz rubrike

На глобалном плану: Од свјетске политике до чуда природе

Emisije

Na globalnom planu: Od svjetske politike do čuda prirode

5 h

0
Без плана: Смијешна страна избора

Emisije

Bez plana: Smiješna strana izbora

1 d

0
Битно: Европски пут Републике Српске

Emisije

Bitno: Evropski put Republike Srpske

1 d

0
Битно: Договор Вашингтона и Москве

Emisije

Bitno: Dogovor Vašingtona i Moskve

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

22

Životinje ženu "odvele" u zatvor: Psi, mačke i koze živjeli u jednom stanu

14

20

U drugom planu: Zoran Stevanović

14

17

Tadić: Javnost očekuje novi ustav Srpske

14

11

Masovno trovanje učenika tokom rekreativne nastave, oglasila se škola

13

57

Zbog ove lozinke procurili podaci 8.8 miliona ljudi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima