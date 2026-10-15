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Htio brzu zaradu pa doživio šok: Banjalučanin prevarantu dao 1.835 evra

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15.10.2026 11:17

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Foto: Pexel/ Pixabay

Državljanin Srbije N.I. prevario je Banjalučanina, pri tome ga oštetivši za 1.835 evra kroz lažna obećanja o sigurnoj zaradi na sportskim utakmicama.

Banjalučanin je, vjerujući u navodno pouzdane informacije o ishodima mečeva, uplatio navedeni iznos osobi koja je putem društvenih mreža plasirala lažni oglas.

Zbog sumnje da je počinio krivično djelo prevara, Policijska uprava Banjaluka podnijela je izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci protiv N. I. iz Srbije.

Osumnjičeni je, radi sticanja protivpravne imovinske koristi, kreirao lažni oglas na jednoj društvenoj mreži nudeći provjerene ishode utakmica. Dovođenjem u zabludu i lažnim prikazivanjem činjenica, naveo je oštećenog da mu uplati 1.835 evra.

Policija je slučaj kvalifikovala kao krivično djelo prevara, a kompletan izvještaj dostavljen je nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.

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prevara

kladionica

Klađenje

Oglas

PU Banjaluka

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