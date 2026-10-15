Gorio automobil u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Juče se u Banjaluci zapalio automobil nakon čega su intervenisali vatrogasci.
Kako je saopšteno iz Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka, auto je gorio u Kozarskoj ulici u 8.25 časova.
Na automobilu je pričinjena veća materijalna šteta.
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