Gorio automobil u Banjaluci

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Juče se u Banjaluci zapalio automobil nakon čega su intervenisali vatrogasci.

Kako je saopšteno iz Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka, auto je gorio u Kozarskoj ulici u 8.25 časova. Na automobilu je pričinjena veća materijalna šteta. Hronika Detalji nesreće kod Mostara: Tri osobe zadobile teške povrede, jedna lakše

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