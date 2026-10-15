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Gorio automobil u Banjaluci

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15.10.2026 09:40

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Припадници Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука гасили су јуче, 14. октобра, пожар на аутомобилу.
Foto: Facebook

Juče se u Banjaluci zapalio automobil nakon čega su intervenisali vatrogasci.

Kako je saopšteno iz Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka, auto je gorio u Kozarskoj ulici u 8.25 časova.

Na automobilu je pričinjena veća materijalna šteta.

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izgorio automobil

Banjaluka

Vatrogasci

Vatrogasci Banjaluka

požar

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