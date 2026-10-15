Pješak zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći

Saobraćajna nezgoda dogodila se juče oko 14 časova u ulici Živinicama kada je vozilo udarilo pješaka.

U navedenoj saobraćajnoj nezgodi učestvovali su putničko motorno vozilo Passat kojim je upravljao vozač M.M. rođen 1991. godine i pješak I.H. rođen 1956. godine.

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Tom prilikom pješak je zadobio teške tjelesne povrede koje su mu konstatovane od strane ljekara u JZU UKC Tuzla.

Iz PU/PS Živinice naveli su da su potrebne mjere i radnje na mjestu događaja preduzeli njihovi policijski službenici.

(CrnaHronika)