U rijeci pronađeno tijelo vezanog mladića (21): Uhapšen njegov vršnjak

Tijelo mladića (21) pronađeno je u rijeci Harmanlijska u Bugarskoj, nakon što je njegov nestanak prijavljen 13. oktobra.

Zbog sumnje da ga je ubio, uhapšen je njegov vršnjak, koji je, prema navodima istražilaca, nakon nestanka pokušao da proda mobilni telefon žrtve.

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Tijelo nestalog mladića pronađeno je 15. oktobra u rijeci Harmanlijska, a prema prvim rezultatima forenzičkog pregleda, smrt je nastupila usljed gušenja prije nego što je tijelo dospjelo u vodu. Žrtva je pronađena vezana, što je dodatno usmjerilo istragu na sumnju da je riječ o ubistvu.

Istraga je pokrenuta 13. oktobra, kada je prijavljen nestanak 21-godišnjaka iz sela Černogorovo, koji je živio u okolini Harmanlija.

Tokom provjera, policija je utvrdila da je mladić dan prije raspisivanja nacionalne potrage viđen sa drugim muškarcem svojih godina. Njih dvojica su šetala u blizini kompleksa "Prikazkite", nedaleko od grada.

Prema navodima istražilaca, drugi mladić se kasnije sam vratio kući, a potom pokušao da proda mobilni telefon koji je pripadao nestalom muškarcu. Upravo je taj pokušaj privukao pažnju policije i doveo do njegovog privođenja.

Nakon opsežne potrage, u kojoj su učestvovali pripadnici regionalne i nacionalne policije, ronioci i vatrogasci, tijelo nestalog mladića pronađeno je u rijeci.

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Nadzorni tužilac podigao je optužnicu protiv 21-godišnjeg osumnjičenog i odredio mu pritvor do 72 sata.

Istraga je u toku, a policija i tužilaštvo nastavljaju da utvrđuju sve okolnosti zločina, uključujući motiv i tačan slijed događaja koji su prethodili smrti mladića.

(Telegraf.rs)