Tokom protesta u Francuskoj tinejdžeri zadobili povrede poput ratnih

Organizacije za zaštitu ljudskih prava i advokati navode da je u Francuskoj nekoliko tinejdžera zadobilo povrede poput ratnih od sredstava ispaljenih iz policijskog naoružanja i da se broj djece bez presedana nalazi u pritvorima, piše britanski list "Gardijan".

Francusku već četvrtu sedmicu zaredom potresaju veliki protesti mladih tokom kojih je više stotina srednjih škola blokirano širom te zemlje, pošto učenici zahtijevaju zamjenu za odsutne prosvjetne radnike i renoviranje zastarjelih škola i opreme.

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Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez naveo je u obraćanju poslanicima Senata da je policija pokrenula interne istrage o 36 optužbi za nasilje službenika nad demonstrantima, uključujući i četvoro navodno “unakažene” djece zbog eksplozivnih sredstava i šestoro sa “značajnim povredama”, te drugim pritužbama za udarce, uvrede ili seksualne napade.

Bertran Vazez, advokat petnaestogodišnjeg učenika Evana, kojem je 5. oktobra ruka raznesena od eksplozije policijske šok-bombe tokom protesta ispred škole u Lensu na sjeveru Francuske, izjavio je da njegove povrede podsjećaju na ratne.

Prema njegovim riječima, Evan je u školu otišao radi nastave, ali su protesti bili u toku, i njegov klijent nije učestvovao u nasilju i negira tvrdnje tužilaštva da je podigao bombu sa tla. Od eksplozije dječak je ostao bez lijeve ruke, nekoliko prstiju sa desne ruke i pretrpio je povrede po cijelom tijelu.

On se i dalje nalazi u bolnici u veoma teškom stanju i njegova porodica je podnijela krivičnu prijavu.

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Drugi dječak Eden (14), koji se našao u blizini školskih protesta u Sen Ouen Lamunu sjeverozapadno od Pariza, pretrpio je povrede lica, uključujući dvije frakture vilice, gubitak donjih zuba i svi zubi gornje vilice su mu polomljeni nakon što je, navodno, pogođen sredstvom ispaljenim iz lansera bombi.

Njegov advokat Elsa Marsel tvrdi da je granata ispaljena iz neposredne blizine od 1,5 metar.

Prema podacima Ministarstva pravosuđa, od početka protesta sredinom septembra, privedeno je ukupno 6.773 maloljetnika. Protiv više od 1.000 privedenih nisu iznesene optužbe, a njih 2.190 suočava se sa pravnim postupkom.

Advokati tvrde da su maloljetnici, između ostalog, optuženi okupljanje sa nasilničkim namjerama, nasilje protiv policije i oštećenje javne imovine.

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Predsjednik francuske Lige za ljudska prava Natali Tehio istakla je da činjenica da će samo slučajevi maloljetne djece biti izneseni pred sud izaziva zabrinutost da bi hapšenja mogla biti neosnovana.

"Izvršen je rekordan broj hapšenja i često ti dokumenti su prazni. U realnosti to je više mjera da se ljudi spriječe da demonstriraju. Mislim da su to pokušaji da se ljudi zaplaše", ističe Tehiova.

(Srna)