Saobraćajna nezgoda u Trebinju: Pješak povrijeđen

Autor:ATV redakcija
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Pješak R.K. zadobio je teške tjelesne povrede u saobraćajnoj nezgodi koja dogodila u Trebinju.
U nezgodi je učestvovao pasat, kojim je upravljalo lice D.D.
Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje dokumentuju krivično djelo "Ugrožavanje javnog saobraćaja" iz člana 402. stav 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske.
O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.
Hronika
Oglasilo se OJT o teškoj saobraćajnoj nesreći u Banjaluci
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