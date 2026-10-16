Saobraćajna nezgoda u Trebinju: Pješak povrijeđen

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Foto: ATV

Pješak R.K. zadobio je teške tjelesne povrede u saobraćajnoj nezgodi koja dogodila u Trebinju.

U nezgodi je učestvovao pasat, kojim je upravljalo lice D.D. Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje dokumentuju krivično djelo "Ugrožavanje javnog saobraćaja" iz člana 402. stav 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske. O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju. Hronika Oglasilo se OJT o teškoj saobraćajnoj nesreći u Banjaluci

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