Nakon hapšenja otmičara: Ono što su djevojčice rekle policiji šokiralo sve

Prijava majke da su njene dvije kćerke, stare 15 i 16 godina, nasilno odvedene automobilom u Novom Pazaru pokrenula je opsežnu policijsku potragu.

Međutim, nakon nekoliko sati drame, uslijedio je neočekivan preokret.

Sve je počelo kada je majka došla u policijsku stanicu u Novom Pazaru i prijavila da je muškarac oteo njene dvije kćerke. Prema njenim navodima, on ih je na silu uvukao u automobil i odvezao u pravcu Raške, a s njim se u vozilu nalazio i drug.

Prema informacijama izvora bliskog istrazi, tokom vožnje došlo je do prvog preokreta.

"Osumnjičeni je na putu ka Raški izbacio mlađu sestru, koja ima 15 godina. Nakon toga, devetnaestogodišnjak i njegov drug nastavili su vožnju ka Mladenovcu sa šesnaestogodišnjom djevojkom", naveo je izvor.

Policija pronašla osumnjičene, a onda je uslijedio preokret

Nakon nekoliko sati, policija u Mladenovcu prepoznala je automobil iz prijave, locirala osumnjičene i uhapsila ih. Potom su sprovedeni u Novi Pazar.

Djevojka je saslušana u prisustvu predstavnika Centra za socijalni rad, a njen iskaz promijenio je tok istrage.

Kako je naveo izvor blizak slučaju, maloljetnica je negirala navode iz majčine prijave da je oteta.

"Pred nadležnima je negirala da ju je mladić nasilno uvukao u automobil, kao i da ju je nakon toga na bilo koji način zlostavljao. Rekla je da su u vezi, da je zaljubljena u njega i da planira da se uda. Objasnila je i da je mladić prethodna dva do tri dana boravio u Novom Pazaru, gdje su se družili, te da je on njen emotivni partner", rekao je izvor.

Promijenjena kvalifikacija krivičnog djela

Nakon iskaza maloljetnice, nadležni tužilac donio je odluku o promjeni pravne kvalifikacije djela.

"Slučaj je prekvalifikovan iz krivičnog djela protivpravno lišenje slobode u krivično djelo vanbračna zajednica sa maloljetnim licem", dodao je izvor.

Iako je djevojka vraćena majci, porodična situacija i dalje je složena, zbog čega je u rješavanje problema uključen i Centar za socijalni rad, piše Blic.