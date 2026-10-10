Nemate ideju šta obući? 8 trikova za savršenu jesenju kombinaciju

Jesen je možda najzanimljivije godišnje doba za oblačenje, ali upravo tada pred ormarom lako nastane poznata dilema imate dovoljno odjeće, a ipak vam se čini da nemate šta obući.

Dobra vijest je da za osvježavanje garderobe nije neophodno kupovati potpuno nove komade. Ponekad je dovoljan jedan neočekivan detalj, drugačiji način kombinovanja ili modni dodatak koji će i najjednostavniju kombinaciju učiniti zanimljivijom.

Za jesen 2026. izdvojilo se osam jednostavnih stilskih trikova koji mogu promijeniti izgled svakodnevnih kombinacija, a većinu njih vjerovatno možete primijeniti sa stvarima koje već imate u ormaru.

Spojite sportsko i elegantno

Jedan od najlakših načina da kombinacija izgleda savremenije jeste spajanje komada koji na prvi pogled ne pripadaju zajedno.

Sportska majica ili dukserica uz elegantnu suknju stvaraju kontrast koji čitavom izdanju daje opušteniji, ali i promišljen izgled.

Ovaj trik posebno je praktičan za prelazni period, kada želite izgledati sređeno, ali ne i kao da ste se previše trudili.

Dodajte upečatljivu maramu

Marama je jedan od onih modnih dodataka koji često stoje u ormaru, a mogu potpuno promijeniti izgled kombinacije. Ove jeseni posebno se izdvajaju modeli sa izraženim, žakard motivima.

Ako nosite jednostavan džemper, kaput ili košulju, dovoljno je da dodate maramu sa zanimljivim dezenom kako bi kombinacija dobila novu dimenziju.

Ne morate mijenjati cijelu garderobu da biste pratili trendove. Jedan dobro izabran detalj često je sasvim dovoljan.

Zamenite jednobojnu jaknu modelom sa dezenom

Crna, bež ili smeđa jakna jeste siguran izbor, ali model sa dezenom može biti upravo ono što nedostaje jednostavnoj jesenjoj kombinaciji.

Animal print se ove sezone posebno izdvaja, a može se nositi mnogo jednostavnije nego što na prvi pogled djeluje. Ako je jakna upečatljiva, ostatak kombinacije može ostati potpuno sveden.

Farmerke, bela majica i dobra jakna tako mogu postati mnogo zanimljiviji stajling bez komplikovanog kombinovanja.

Neka jedan modni dodatak preuzme glavnu ulogu

Ponekad je za potpuno drugačiji izgled dovoljan samo jedan detalj. Ove jeseni među zanimljivim izborima izdvaja se široki pojas nalik korsetu.

Može se nositi preko različitih slojeva odjeće i naglasiti struk čak i kada je ostatak kombinacije širok i opušten.

Ovakav dodatak posebno dobro funkcioniše uz haljine, košulje, džempere i veće sakoe, jer jednostavnoj silueti daje jasniju strukturu.

Bijela majica dugih rukava je uvijek dobar izbor

Postoje komadi koji nikada ne izlaze iz mode, a bijela majica dugih rukava svakako pripada toj grupi. tokom blažih jesenjih dana može biti sasvim dovoljna, dok se kada zahladi lako kombinuje sa drugim slojevima.

Može se nositi uz farmerke, pantalone, suknje ili ispod sakoa i džempera. Upravo zbog svoje jednostavnosti ostavlja dovoljno prostora za upečatljivije modne dodatke.

Ako ujutru ne znate šta obući, ovo je jedan od onih komada sa kojima je teško pogrešiti.

Uvucite majicu i dodajte kaiš

Jedan mali detalj može promijeniti proporcije čitave kombinacije. Uvucite majicu ili drugi gornji dio u pantalone ili suknju, a zatim dodajte kvalitetan kaiš.

Naizgled jednostavan potez odmah daje jasniju siluetu i čini da kombinacija izgleda sređenije.

Ovaj trik posebno dobro funkcioniše kada nosite šire pantalone ili suknju, jer kaiš dodatno naglašava struk i daje ravnotežu cijelom izdanju.

Tamne cipele zamijenite krem modelima

Crne, smeđe i bordo cipele jesu klasika, ali svjetlija obuća može biti neočekivano osvježenje za jesenju garderobu.

Krem nijanse lijepo se izdvajaju uz tipične tamnije boje sezone i mogu učiniti da čak i veoma jednostavna kombinacija izgleda modernije.

Ne morate mijenjati čitavu garderobu. Jedan par krem cipela, mokasina ili čizma može biti dovoljan da postojeće kombinacije dobiju sasvim novi izgled.

Spojite trikotažu sa suknjom do koljena

Ako su vam farmerke i džemper postali previše predvidiva kombinacija, ovog puta napravite malu promenu. Umjesto pantalona, uz džemper obucite suknju do koljena.

Posebno zanimljivo izgleda polo trikotaža u kombinaciji sa suknjom do koljena, jer ovaj spoj podsjeća na estetiku devedesetih, ali se lako uklapa u savremeni stil.

Uz ravne cipele, mokasine ili čizme dobićete praktičnu jesenju kombinaciju koja izgleda sređeno, a i dalje je dovoljno udobna za svakodnevno nošenje, prenosi Ona.rs.