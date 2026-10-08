Ko je nova dobitnica Nobelove nagrade za književnost?

En Karson (Anne Carson) je kanadska pjesnikinja, esejistkinja, prevoditeljka i profesor klasičnih studija. Rođena je 21. juna 1950. godine u Torontu, u Kanadi. Od rane mladosti pokazivala je interesovanje za književnost i antičku grčku kulturu.

Studirala je klasične studije na Univerzitetu u Torontu, gdje je stekla i doktorsku titulu. Tokom svoje akademske karijere predavala je na više poznatih univerziteta. Posebno se bavila antičkom grčkom književnošću, poezijom, mitologijom i filozofijom.

Njeno stvaralaštvo je neobično jer spaja poeziju, prozu, prevode i naučno istraživanje. U svojim djelima često povezuje teme iz antičke Grčke sa savremenim životom, ljubavlju, gubitkom i ljudskim odnosima.

Među njenim najpoznatijim djelima su Autobiography of Red, Eros the Bittersweet, The Beauty of the Husband i Norma Jeane Baker of Troy. Za svoj književni rad dobila je brojne značajne nagrade i priznanja i smatra se jednom od najznačajnijih savremenih pesnikinja na engleskom jeziku.

Knjiga En Karson Tanjug/Soeren Stache/dpa via AP

Ana Karson je 2026. godine dobila i Nobelovu nagradu za književnost. Švedska akademija je prepoznala njen smjeli i inovativni književni rad i način na koji kroz dijalog sa klasičnom tradicijom stvara nove oblike savremene književnosti. Ovo priznanje predstavlja krunu njene dugogodišnje karijere i potvrdu njenog značaja u savremenoj svjetskoj književnosti.