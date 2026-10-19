Logo

Zapalio se brod kod Budve: Evakuisano oko 20 turista

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
19.10.2026 18:04

Komentari:

0
ЦГ Будва туризам море
Foto: Tanjug/ Alexander Nadrilyanski

Turistički brod na kome je bilo oko 20 turista zapalio se kod pećine iza ostrva Sveti Nikola u Budvi.

Kako je Vijestima potvrđeno u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom, turisti du evakuisani njihovim plovilom, a požar je ugašen.

Požar su gasila dva mornara i četiri vatrogasca, korištena je oprema Luke Budva kojom gazduje Morsko dobro.

Доктор

Zdravlje

Empoks se širi svijetom: Više od 14.000 slučajeva od početka godine

U Luci Budva gdje su turisti dovezeni je ekipa Hitne pomoći i policija.

Kako piše Tanjug, na mjesto događaja upućen je i čamac SAR5 Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, radi dalje koordinacije aktivnosti.

Prema informacijama Uprave, utvrđeno je da nije došlo do izlivanja goriva u more.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

požar

brod

evakuacija

Budva

Komentari (0)

Pročitajte više

Рудник

BiH

U Rudniku mrkog uglja obustavljena proizvodnja zbog nedostatka goriva za rad

2 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Hronika

Radnik pošte glavom razbio izlog? Sumnja se na jedno

2 h

0
Полиција Србија

Srbija

Horor u Ćupriji: Nasilnik pretukao komšinicu, pa joj ubio psa

2 h

0
Струја

Banja Luka

Brojne banjalučke ulice sutra ostaju bez struje

2 h

0

Više iz rubrike

Детаљан поглед на закључана врата затворске ћелије са креветом унутра.

Region

Sudija odbio da maloljetniku odredi istražni zatvor zbog nacističkih poruka

3 h

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Region

Hrvatski državljani izručeni Sloveniji: Zvjerski mučili i zadavili penzionera?

3 h

0
Врховни суд потврдио пресуду: Алији Балијагићу 40 година затвора

Region

Vrhovni sud potvrdio presudu: Aliji Balijagiću 40 godina zatvora

3 h

0
Словенац преминуо током трке у Поречу

Region

Slovenac preminuo tokom trke u Poreču

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

56

Kondić Panić o protestima u Francuskoj: Policija se suočava sa izazovima

19

55

Zbog nereda u Parizu zatvoren Luvr

19

51

Puna podrška klupskog rukovodstva: Saša Ilić ostaje trener Partizana

19

46

Traga se za još 15 osumnjičenih zbog skandiranja antisemitskih parola u Splitu

19

45

Bride obrazi nakon istorijskog poraza Borca u Solunu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima