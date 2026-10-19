Zapalio se brod kod Budve: Evakuisano oko 20 turista

Autor:ATV redakcija
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Turistički brod na kome je bilo oko 20 turista zapalio se kod pećine iza ostrva Sveti Nikola u Budvi.
Kako je Vijestima potvrđeno u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom, turisti du evakuisani njihovim plovilom, a požar je ugašen.
Požar su gasila dva mornara i četiri vatrogasca, korištena je oprema Luke Budva kojom gazduje Morsko dobro.
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U Luci Budva gdje su turisti dovezeni je ekipa Hitne pomoći i policija.
Kako piše Tanjug, na mjesto događaja upućen je i čamac SAR5 Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, radi dalje koordinacije aktivnosti.
Prema informacijama Uprave, utvrđeno je da nije došlo do izlivanja goriva u more.
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