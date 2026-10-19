Počelo suđenje Kristijanu za krvavi pir: Bivšu i trudnicu izbo nožem

U Višem sudu u Zrenjaninu počelo je suđenje Kristijanu P. (37) iz Bačkog Gradišta osumnjičenom da je prije godinu dana zadao više uboda nožem u predjelu leđa i vrata svojoj bivšoj emotivnoj partnerki Ivoni V. (39), te da je potom nožem izbo i njenu trudnu prijateljicu Tatjanu M. (23), a njenog supruga Darka J. udario čekićem u glavu kada je pokušao da spasi napadnute žene.

Osumnjičeni je u Viši sud u Zrenjaninu doveden iz pritvora gdje se nalazi od hapšenja i iznio je svoju odbranu. Na čemu temelji svoju odbranu za sada nije poznato, ali je Kristijanu P. produžen pritvor zbog postojanja sumnje da će ometati postupak uticanjem na svjedoke te zato što su način izvršenja i težina posljedice krivičnog djela za koje se sumnjiči doveli do uznemirenja javnosti. Naredno ročište zakazano je za 2. novembar kada bi trebalo da budu saslušane oštećene Ivona V. i Tatjana M.

Suprug jedne od napadnutih žena spriječio masakr

Kako je "Blic" ranije izvještavao, nezapamćen napad u malom mjestu nadomak Bečeja dogodio se 19. oktobra prošle godine kada je, prema riječima nadležnih iz Višeg javnog tužilaštva, osumnjičeni pokušao da liši života više lica, "tako što je krišom ušao u kuću svoje bivše emotivne partnerke, oštećene Ivone V. i zadao joj više uboda kuhinjskim nožem u predelu leđa i vrata usljed čega je ona pala na pod, a zatim joj je zadao više udaraca rukama i nogama u predjelu tijela i glave".

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Nakon napada na Ivonu, Kristijan se, kako navodi tužilaštvo, ustremio na Tatjanu M. koja je tada bila u sedmom mjesecu trudnoće, te je, kako se sumnja, i njoj zadao više uboda kuhinjskim nožem u predelu leđa i vrata.

"Osumnjičeni je zatim uzeo i čekić, prišao oštećenoj Ivoni koja je i dalje ležala na podu i zamahnuo istim da je udari, ali je u tom trenutku u sobu ušao Tatjanin suprug Darko i pokušao da zaštiti napadnute žene. Kristijan ga je tada udario čekićem u pre dijelu glavu, a oštećeni Darko je uz pomoć drvenog štapa uspio da izbije nož iz ruke osumnjičenog, koji je nakon toga pobegao sa lica mjesta", rečeno je tada "Blicu".

Na taj način je osumnjičeni oštećenoj Ivoni zadao teške tjelesne povrede opasne po život, a oštećenima Tatjani i Darku lake tjelesne povrede, te se zbog toga tereti za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.

Osumnjičeni poznat po nasilnom ponašanju

Kako su mještani Bačkog Gradišta tada ispričali za "Blic", Kristijanu nije prvi put da bude priveden, a neko vrijeme je proveo u zatvoru zbog napada na svoju partnerku.

"Svi znaju da je često pravio incidente, ovo je malo selo i svi se poznajemo. Umio je da bude nasilan, a ima i problema sa drogom", ispričali su poznanici napadnutih žena i napadača.

Prema njihovim riječima, sreća je da je Darko, suprug povrijeđene Tatjane naišao, jer se plaše da Kristijan tu ne bi stao.

"Ko zna da li je to bio napad bijesa i da li je uopšte bio pri sebi. Čuli smo da je samo puka sreća da je Darko naišao i da nije uspio i njega teže da povrijedi", ispričali su u šoku naši sagovornici.

Podsjetimo, Tatjana i Darko su pružili utočište Ivoni nakon što je prekinula vezu sa osumnjičenim Kristijanom i ponudili joj da živi u kući koju ne koriste a u kojoj se dogodio napad. Prema tvrdnjama prijatelja oštećenih, ispada da su sasvim slučajno bili te večeri u posjeti kod Ivone.