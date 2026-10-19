Horor u Ćupriji: Nasilnik pretukao komšinicu, pa joj ubio psa

Autor:ATV redakcija
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Policija u Ćupriji uhapsila je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva iz tog grada, muškarca F. J. (26) zbog sumnje da je sinoć tukao i prijetio smrću komšinici (42) i da je potom ubio njenog psa
F. J. (26) se sumnjiči da je izvršio krivična djela ugrožavanje sigurnosti, zlostavljanje i mučenje kao i ubijanje i zlostavljanje životinja.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu, prenosi Informer.
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