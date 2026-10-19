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Horor u Ćupriji: Nasilnik pretukao komšinicu, pa joj ubio psa

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19.10.2026 17:46

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Policija u Ćupriji uhapsila je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva iz tog grada, muškarca F. J. (26) zbog sumnje da je sinoć tukao i prijetio smrću komšinici (42) i da je potom ubio njenog psa

F. J. (26) se sumnjiči da je izvršio krivična djela ugrožavanje sigurnosti, zlostavljanje i mučenje kao i ubijanje i zlostavljanje životinja.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu, prenosi Informer.

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Tagovi :

ubio psa

pretukao djevojku

Nasilje

hapšenje

Crna hronika

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