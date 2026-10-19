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Stabs: Alkaraz imitirao Đokovića pa se povrijedio

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19.10.2026 18:41

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Карлос Алкараз враћа ударац Тејлору Фрицу из тима Ворлд током меча на тениском турниру у Лондону у суботу, 26. септембра 2026.
Foto: AP Photo/Maja Smiejkowska / Tanjug

Rene Stabs, bivša australijska teniserka, a danas voditeljka popularnog podkasta iznijela je do sada najčudniju teoriju koja se tiče povrede Karlosa Alkaraza. Stabs, koja je poznata i po tome što je trenirala Serenu Vilijams iznijela je tvrdnju koja je izazvala brojne polemike.

"Imam svoje mišljenje o Karlosovom problemu i ne mislim da je sve tako jednostavno kao što na prvi pogled izgleda“, rekla je ona.

Alkaraz je uništio zglob imitirajući Đokovića

Španski teniser bio je van terena skoro pet mjeseci, od turnira u Barseloni do US Opena. Zglob mu je zadavao bezbroj problema, a Rene smatra da je uzrok povezan sa jednostavnim pokušajem oponašanja jednog od najboljih tniesra svih vremena

"Karlos je pokušavao da servira kao Đoković. Toliko je naporno trenirao kako bi ga kopirao da je na kraju uništio sopstveni zglob", zaključila je ona.

"Servisi Karlosa i Noleta gotovo su identični. Imaju veoma fluidno kretanje tijela koje je prelijepo za gledanje, ali problem sa Karlosom, koji se oduvijek divio servisu svog kolege, jeste u tome što se toliko trudio da ga imitira da se na kraju povrijedio.

Strategija koju bi Alkaraz trebalo da primjeni prema mišljenju Rene Stabs

Bivša trenerka Serene Vilijams smatra da je Alkaraz napravio grešku.

"Takva promjena načina na koji koristi zglob prilikom servisa očigledno mu je stvorila probleme. Koristio je taj mali pokret nadole, poput Novakovog, koji je narušio njegovu pokretljivost. Mislim da su te promjene i prilagođavanja ostavile posljedice na njegov zglob".

"Nažalost, mislim da će se i u budućnosti suočavati sa problemima. O tome sam govorila još na US Openu, kada je igrao miks-dubl sa Serenom Vilijams. Njegov servis nije imao uobičajenu snagu, a razlog je upravo problem sa zglobom. Karlos mora da unapredi svoj servis. To će biti ključno ako želi da izvrši pritisak na Janika Sinera", zaključila je Stabs.

(Telegraf)

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Novak Đoković

Karlos Alkaraz

tenis

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