Fokina podigao pehar u Šangaju i pomogao Đokoviću

Alehandro Davidovič Fokina osvojio je masters u Šangaju pobjedom protiv sunarodnika iz Španije Rafaela Hodara rezultatom 2:1.

Bilo je ovo špansko finale nakon što su glavni favoriti turnira ispali u ranoj fazi poput Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza, a zatim su turnir napustili i Aleksandar Zverev i Danil Medvedev.

Fokini je ovo drugo masters finale i prva titula na turniru iz serije 1.000.

Prvo set je Fokina prepustio sunarodniku. Hodar je djelovao dominantno na terenu i slavio u prvom setu sa 6:1.

Ipak, velika promjena u ostatku. U drugom setu borba na obje strane i konačna odluka u taj-brejku koji dobija Fokina sa 7:5.

Treći i odlučujući set ponovo pripada Fokini koji uz brejk slavi sa 6:4.

Ovom pobjedom Fokina je pomogao i srpskom teniseru Novaku Đokoviću. Da je Rafael Hodar, Novak Đoković bi sa 11. pozicije na ATP tabeli zaostajao više od 600 bodova za Špancem, što bi mu otežalo trku za završni turnir u Torinu.

Razliku će Đoković pokušati da smanji na naredna dva turnira koji se igraju u Bazelu i Parizu.

Završni masters u Torinu održava se od 15. do 22 novembra, a Novaka bi na turnir direktno odvele osvojene titule na predstojeća dva takmičenja.