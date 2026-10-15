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Sabalenka se skinula u bikini, pa krenula da đuska! Zapalila društvene mreže

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15.10.2026 17:25

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Сабаленка се скинула у бикини, па кренула да ђуска! Запалила друштвене мреже
Foto: Instagram/arynasabalenka

Najbolja bjeloruska teniserka Arina Sabalenka ponovo je privukla ogromnu pažnju javnosti, ali ovoga puta nije bilo riječi o njenim rezultatima na terenu.

Sabalenka je iskoristila pauzu od takmičenja za snimanje nove kampanje prestižnog magazina „Vog“, a snimak na kojem đuska uz tehno muziku u bikiniju brzo je privukao pažnju na društvenim mrežama.

Iako na novu titulu čeka još od trijumfa u Majamiju u martu, bjeloruska zvijezda pokazala je da umije da bude u centru pažnje i van teniskih terena. Ipak, pored atraktivnog snimka, veliku pažnju izazvala je i vijest o njenoj vjeridbi sa biznismenom Jorgosom Frangulisom, osnivačem brenda „Oukberi“.

Frangulis je zaprosio slavnu teniserku, a detalji o vjereničkom prstenu dodatno su privukli interesovanje javnosti. Prsten je dizajnirala Izabela Grutman, a prema navodima medija, njegova izrada trajala je mjesecima.

Nakit od platine krasi ovalni dijamant od više od 12 karata, okružen smaragdima, Arininim omiljenim dragim kamenjem.

Poslije modnih i privatnih dešavanja, Sabalenku očekuju novi teniski izazovi. Bjeloruskinja je prijavljena za turnir u Vuhanu, nakon čega je očekuje Završni turnir sezone.

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Tagovi :

Arina Sabalenka

tenis

kupaći kostim

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