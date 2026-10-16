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Novak Đoković se poslije 15 godina vraća u grad Rodžera Federera!

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16.10.2026 17:25

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Новак Ђоковић
Foto: AP Photo/Andy Wong

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, igraće na turniru u Bazelu gde nije igrao punih 15 godina.

Prije mastersa u Parizu Novak Đoković odlučio je da u kalendar doda još jedan turnir i to iz serije 500.

Srpski as igraće u Bazelu gdje je posljednji put igrao 2011. godine kada je stigao do četvrtfinala. Godinu dana prije toga Đokovića je u finalu savladao Rodžer Federer, a 2009. godine srpski as je u borbi za titulu savladao upravo proslavljenog Švajcarca.

Turnir u Bazelu na programu je od 24. oktobra do 1. novembra.

Na turniru će, između ostalih, učestvovati i Ben Šelton, Feliks Ože-Alijasim, Tejlor Fric i prošlogodišnji šampion Žoao Fonseka, što znači da Novaka čeka težak posao. Olakšavajuća okolnost za najboljeg svih vremena je povlačenje Karlosa Alkarasa koji je odlučio da ipak igra u Beču.

Đokovićeva odluka o odlasku u Bazel je iznenadna, međutim ovo je samo još jedan korak ka osvajanju bodova za Završni masters u Torinu, a ujedno je i pokazatelj kolika je Novakova želja da se izbori za mjesto među osmoricom najboljih.

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Tagovi :

Novak Đoković

tenis

Rodžer Federer

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