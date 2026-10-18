Brajton petardom deklasirao Kristal palas

Fudbaleri Brajtona ubjedljivo su savladali Kristal palas rezultatom 5:0, a pitanje pobjednika praktično je bilo riješeno već nakon prvih deset minuta utakmice.

Domaćin je poveo u četvrtom minutu, kada je Džejdi Kanvo, nakon centaršuta iz slobodnog udarca, nespretno zahvatio loptu glavom i poslao je u sopstvenu mrežu.

Samo tri minuta kasnije Dijego Gomez je sjajnim udarcem iz daljine udvostručio prednost Brajtona, da bi u desetom minutu Jasin Ajari povisio na 3:0. Njegov udarac zakačio je jednog protivničkog igrača i promijenio smjer, pa golman Valter Benitez nije imao šanse da interveniše.

Brajton je i u nastavku prvog poluvremena bio opasniji. Dobre prilike imali su Ajari i Ferdi Kadioglu, ali je Benitez svojim odbranama spriječio još ubjedljivije vođstvo domaćina.

Već u četvrtom minutu nastavka Brajton je stigao do četvrtog pogotka. Poslije blokiranog udarca Ajarija, lopta je došla do Haralamposa Kostulasa, koji je iz blizine pogodio donji lijevi ugao.

Haralampos Kostulas proslavlja pogodak Tanjug/AP/PA/Annabel Lee-Ellis

Kristal palas je u drugom poluvremenu imao dvije velike prilike da ublaži poraz. Žan-Filip Mateta je u 63. minutu pogodio prečku, dok je Džeferson Lerma u 74. minutu, nakon kornera, glavom pogodio stativu.

Konačan rezultat postavio je Džek Hinšelvud u 84. minutu. Prethodno je golman gostiju odbranio udarac glavom Luke Vuškovića, ali se lopta odbila do Hinšelvuda, koji ju je poslao pod prečku za 5:0.

Fudbal Mančester ponovo kiksao, podijelili bodove sa Lidsom

Do kraja susreta nije bilo novih pogodaka, pa je Brajton upisao ubjedljivu pobjedu, dok je Kristal palas teren napustio sa pet primljenih golova.