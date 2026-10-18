Pronađena tijela dvije osobe nestale u Turskoj u poplavama

Broj žrtava poplava u Istanbulu i Kodžaeliju u Turskoj porastao je na šest nakon što su pronađena tijela još dvije nestale osobe, a potraga za nestalima nakon velikih poplava koje su pogodile Istanbul 14. oktobra se nastavlja.

Kako je danas prenio TRT Haber, nakon zajedničke operacije pomorske policije i policijskog helikoptera, u Zlatnom rogu pronađeno je tijelo muškarca.

Identifikacijom je utvrđeno da je riječ tridesetogodišnjem državljaninu Turkmenistana.

Time je broj ljudi koji su izgubili život usljed poplave porastao na pet u tom području, a nastavljaju se napori da se pronađu još dvije nestale osobe u toj oblasti.

U međuvremenu, pronađeno je tijelo jedne osobe koju su poplave odnijele u Kodžaeliju.

Riječ je o jednoj od dvije osobe koje su nestale nakon što je njihov džip upao u potok, koji ga je odnio poplavnom vodom u okrugu Gebze u Kodžaeliju.

Identitet osobe pronađene tokom približno 13-časovne potrage još nije utvrđen, a potraga za drugom nestalom osobom se nastavlja, prenio je Tanjug.