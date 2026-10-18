Logo

Tramp: Francuska gori! Zatvorite granice i preuzmite kontrolu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
18.10.2026 15:08

Komentari:

0
Амерички предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије укрцавања у хеликоптер „Марин Уан“ на јужном травњаку Бијеле куће, у петак, 16. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da je Francuska na udaru posljedica imigracije i pozvao francuske vlasti da zatvore granice i preuzmu kontrolu nad situacijom, upozorivši da bi u suprotnom moglo da bude prekasno.

"Francuska gori! Imigracija ljudi iz potpuno drugačijeg svijeta, ljudi sa mržnjom u srcu, uništila je tu nekada veliku zemlju. Zatvorite granice i preuzmite kontrolu, prije nego što bude prekasno!", napisao je Tramp na društvenoj mreži "Trut suošl".

Širom Francuske juče je izbilo nasilje tokom najnovijeg talasa demonstracija protiv loših uslova u školama i visokih troškova života.

Francuska vlada je saopštila da je došlo do "eskalacije nasilja" procjenjujući da je oko 550.000 ljudi izašlo na ulice francuskih gradova.

Francuski premijer Sebastijen Lekorni rekao je da je u nemirima širom Francuske uhapšeno 1.200 demonstranata i povrijeđeno oko 150 policajaca, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Vašington

Francuska

Protesti

demonstracije

Komentari (0)

Pročitajte više

Хаотичне сцене у Француској: Један демонстрант преминуо, 1.800 ухапшених

Svijet

Haotične scene u Francuskoj: Jedan demonstrant preminuo, 1.800 uhapšenih

4 h

0
Апокалиптични призори: Париз као ратна зона након протеста

Svijet

Apokaliptični prizori: Pariz kao ratna zona nakon protesta

5 h

0
Запалили Француску, а онда пљачка: На мети Луј Витон, Епл, Диор, Ролекс

Svijet

Zapalili Francusku, a onda pljačka: Na meti Luj Viton, Epl, Dior, Roleks

7 h

0
Венс о хаосу у Француској: Речено им је да ће се овако завршити, а они нису слушали

Svijet

Vens o haosu u Francuskoj: Rečeno im je da će se ovako završiti, a oni nisu slušali

8 h

0

Više iz rubrike

Аеродром је уређена површина на копну или води (која може обухватати и објекте, инсталације и опрему) намjењена за полijетање, слijетање, кретање и смjештај ваздухоплова

Svijet

Pokrenuta istraga o oštećenju ograde na aerodromu

2 h

0
Еди Рама одбио да поднесе оставку

Svijet

Edi Rama odbio da podnese ostavku

2 h

0
Здравствени радници се спремају да пренесу тијело Абинено Жустин, 38-годишње жене која је умрла од вируса еболе, у ковчег прије сахране, у Бунији, Конго, у петак, 4. септембра 2026.

Svijet

Ebola se proširila na osmu provinciju Konga

3 h

0
Папа Лав XIV у уторак, 13. октобра 2026. године, напушта Ватикан и одлази у римску поликлинику „Агостино Џемели”, гдје би требало да буде оперисан ради уклањања чвора на плућима.

Svijet

Papa se obratio vjernicima na Trgu Svetog Petra

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

59

Pronađena tijela dvije osobe nestale u Turskoj u poplavama

16

51

U Francuskoj će biti izložen dijamant koji je prije 100 godina pronađen u jabuci

16

50

Preokret u trci za potpredsjednika Srpske: Balukčić prestigao Begića

16

32

Osveštana crkva posvećena Svetom Vasiliju Ostroškom

16

31

Fokina podigao pehar u Šangaju i pomogao Đokoviću

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima