Zapalili Francusku, a onda pljačka: Na meti Luj Viton, Epl, Dior, Roleks

Tokom velikih i razornih nemira širom Francuske, demonstranti su upadali u prodavnice luksuzne robe i krali sve što su zatekli!

U Parizu su maskirani demonstranti vandalizovali prodavnice i restorane, dok su zapaljene barikade i sukobi sa snagama bezbjednosti doprinijeli nemirima.

„To je anarhija“: prodavnice opljačkane, policijska vozila napadnuta, a 1.200 ljudi uhapšeno tokom protesta u Francuskoj, prenosi reporter „Skaj njuza“.

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Luksuzne maloprodajne prodavnice, uključujući „Epl“, „Luj Viton“, „Dior“ i „Roleks“, bile su na meti pljačkaša dok su nasilni protesti zbog troškova života i državne potrošnje izbili širom Francuske, prenose mediji nezvanične informacije. Takođe, stižu stotine video-snimaka masovnih pljački prodavnica na koje su demonstranti „nailazili“.

Rolex and Louis Vuitton stores looted in France. https://t.co/m4I7kSScIT — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 17, 2026

Pljačkaši su u nekoliko francuskih gradova provalili u različite objekte – od prodavnica luksuznih brendova do pekara, navode svjedoci i nadležni organi. Nakon provale u prodavnicu telekomunikacione opreme, pljačkaši su u masu bacali i mobilne telefone.

Prema riječima drugog izvještača, mladi ljudi su provalili u obližnji supermarket, odakle su uzimali flaše alkohola i limenke pića, bacajući ih na policajce.

U drugom po veličini gradu, Marseju, gnjevni demonstranti su demolirali desetine prodavnica, uključujući prodavnicu luksuznog brenda „Ermes“, kao i radnje koje prodaju nakit, odjeću, šminku, kućne aparate, pa čak i hljeb, prenosi „Frans 24“.

Louis Vuitton, Hermes, Apple, and more looted as protests spread across France https://t.co/0kBefY48PJ — STAYGROUNDEAD TV (@staygroundeadtv) October 17, 2026

U sjevernom gradu Lilu takođe je došlo do vandalizma. Prema riječima socijalističkog gradonačelnika Arnoa Deslana, pljačkaši su, između ostalog, provalili u prodavnicu „Epl“ u centru grada. U južnom gradu Nici opljačkano je nekoliko prodavnica, uključujući objekte sa sportskom opremom i salon motocikala, dodaje „Frans 24“.

Demonstranti su palili automobile, vandalizovali zgrade i sukobljavali se sa interventnom policijom, ostavljajući nekoliko gradova u nemirima.

U Bordou su pljačkaši razbili izloge prodavnica luksuznih brendova, uključujući „Epl“ i modne kuće „Luj Viton“ i „Ermes“. U Parizu su maskirani demonstranti vandalizovali prodavnice i restorane, dok su zapaljene barikade i sukobi sa snagama bezbjednosti dodatno pojačali nemire.

Maskirani pljačkaši viđeni su kako upadaju u luksuzne prodavnice, uzimajući sve što su mogli prije nego što su pobjegli sa plijenom. Od satova „Roleks“ i kaiševa „Luj Viton“ do modnih dodataka „Dior“, rafovi su ispražnjeni, a police potpuno ogoljene.

Butik „Ermes“ bio je među prodavnicama opljačkanim u Marseju, dok je prodavnica „Epl“ u Lilu poharana tokom nemira. U Bordou su na meti bile i prodavnice poput „Luj Vitona“ i „Epla“.

(Telegraf)