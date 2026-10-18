Vens o haosu u Francuskoj: Rečeno im je da će se ovako završiti, a oni nisu slušali

Zapadni liberali uvezli kulturu Trećeg svijeta u Francusku, ignorišući pitanja asimilacije i kompatibilnosti, rekao je potpredsjednik SAD Džej Di Vens, komentarišući nemire u Francuskoj.

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„Zapadni progresivci su uvezli Treći svijet u Francusku i druge zemlje u ime raznolikosti i saosjećanja. Zanemarili su suštinska pitanja asimilacije i kompatibilnosti. Rečeno im je da će se ovako završiti, a oni nisu slušali“, napisao je na Iksu.

Western liberals imported the third world into France and other countries in the name of diversity and compassion. They ignored fundamental questions of assimilation and compatibility. They were told it would lead to this and they didn't listen. I pray that France, a beautiful country of amazing people, will stop this madness before more of its landmarks burn. And I hope Americans are paying attention. This is the future congressional Democrats seek for your country. — JD Vance (@JDVance) October 18, 2026

Naglasio je i da Francuska mora da okonča „ludilo“.

„Molim se da Francuska, prelijepa zemlja sa divnim stanovništvom, okonča ovo ludilo prije nego što izgori još spomenika“, napisao je i republikanac, komentarišući video-snimak na kojem se vidi paljenje gradske vijećnice u Limožu.