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Vens o haosu u Francuskoj: Rečeno im je da će se ovako završiti, a oni nisu slušali

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18.10.2026 08:16

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Венс о хаосу у Француској: Речено им је да ће се овако завршити, а они нису слушали
Foto: Tanjug / AP / Emma Da Silva

Zapadni liberali uvezli kulturu Trećeg svijeta u Francusku, ignorišući pitanja asimilacije i kompatibilnosti, rekao je potpredsjednik SAD Džej Di Vens, komentarišući nemire u Francuskoj.

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„Zapadni progresivci su uvezli Treći svijet u Francusku i druge zemlje u ime raznolikosti i saosjećanja. Zanemarili su suštinska pitanja asimilacije i kompatibilnosti. Rečeno im je da će se ovako završiti, a oni nisu slušali“, napisao je na Iksu.

Naglasio je i da Francuska mora da okonča „ludilo“.

„Molim se da Francuska, prelijepa zemlja sa divnim stanovništvom, okonča ovo ludilo prije nego što izgori još spomenika“, napisao je i republikanac, komentarišući video-snimak na kojem se vidi paljenje gradske vijećnice u Limožu.

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Tagovi :

Francuska

protesti u Francuskoj

Džejms Dejvid Vens

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