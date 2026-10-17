Bivši fudbalski reprezentativac Ukrajine poginuo u ratu

Rat u Ukrajini odnio je još jedan život iz svijeta fudbala. Roman Maksimjuk, nekadašnji vezista kijevskog Dinama i reprezentacije Ukrajine, poginuo je u sukobu sa Rusijom u 52. godini, a vijest o njegovoj smrti objavljena je u petak, 16. oktobra.

Maksimjuk se u jesen 2022. godine dobrovoljno priključio ukrajinskim oružanim snagama. Tokom vojne službe bio je raspoređen na više frontova, uključujući područja oko Lucka i Harkova.

Posljednji put se supruzi Veri javio 30. januara 2025. godine. Tada joj je saopštio da odlazi na položaj u okolini Pokrovska i upozorio je da bi zbog toga mogli da ostanu bez kontakta na određeno vrijeme. Bio je pripadnik 25. zasebne vazdušno-desantne brigade, poznate i kao Sičeslavska brigada.

U martu 2025. godine pojavile su se informacije da njegova jedinica pokušava da se izvuče iz okruženja. Supruga je, prema pisanju ukrajinskih medija, tada pozvana u teritorijalni centar za regrutaciju kako bi prijavila njegov nestanak. Potvrda da je Maksimjuk izgubio život stigla je više od godinu i po dana nakon njihovog posljednjeg razgovora.

Rođen je 14. juna 1974. godine u Bitkivu, u Ivano-Frankivskoj oblasti na zapadu Ukrajine. Profesionalnu karijeru započeo je 1991. godine, nastupajući u nižim ukrajinskim ligama, a kasnije je igrao za nekoliko poznatih klubova.

Među ekipama čije je dresove nosio bili su Prikarpatja iz Ivano-Frankivska, Zenit iz Sankt Peterburga, Dinamo iz Kijeva, Dnjepar, Volin i Černomorec. Maksimjuk je tokom karijere nastupao i za reprezentaciju Ukrajine, prenosi Telegraf.