U Parizu zapaljeni kiosk i automobil

U Parizu su zapaljeni automobil i kiosk dok je policija upotrijebila suzavac i vodene topove kako bi rastjerala nasilne grupe demonstranata, a slične tenzije izbile su i u drugim većim gradovima širom Francuske zbog rasta troškova života i podrške učenicima srednjih škola.

Iz kancelarije francuskog ministra unutrašnjih poslova Lorena Nunjeza saopšteno je da je registrovan sve veći broj nasilnih incidenata, uključujući napade na policiju, pljačku ili pokušaje upada u prodavnice, te štetu na državnim zgradama.

Nemiri su prijavljeni, između ostalih, u gradovima Rene, Tuluz, Monpelje i Grenobl, prenosi agencija AP.

Francuske vlasti prijavile su najmanje 272 hapšenja širom Francuske, uključujući i Pariz.

Mirnim protestima pridružilo se više stotina ljudi koji su se kretali ka sjeverozapadu Pariza. Masa je pjevala nacionalnu himnu i mahala zastavama uz pratnju truba i violina.

Policija je pritom sprečavala manje grupe demonstranata da uđu u državne zgrade. Stanice podzemne željeznice su zatvorene na zahtjev policije, uključujući i one oko Jelisejskih polja u blizini predsjedničke palate, parlamenta i drugih kancelarija vlasti, prenosi Srna.

Svijet Demonstranti nakratko ušli u zgradu Gradske uprave u Marseju

U trećem po veličini francuskom gradu Lionu, oko 20.000 demonstranata pridružilo se maršu, a izbio je požar unutar kancelarije turističke organizacije. U Marseju na jugu Francuske, oštećene su pojedine prodavnice i policijska stanica dok je nekoliko demonstranata nakratko ušlo u Gradsku skupštinu.

Gradonačelnik Marseja Benoa Pajan je za lokalne medije izjavio da je ponašanje demonstranata neprihvatljivo i da je pričinjena šteta u Gradskoj skupštini.

Demonstranti su širom Francuske odgovorili na poziv upućen na društvenim mrežama da se oživi pokret "žutih prsluka" koji se pojavio tokom 2018. godine protiv društvene nepravde.