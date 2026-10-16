Italijanski učenici traže bolje uslove u školama

Autor:ATV redakcija
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Više desetina hiljada italijanskih učenika učestvovalo je u demonstracijama sa zahtjevom za boljim uslovima u školama.
Skupovi širom zemlje bili su mirni u velikoj većini gradova, ali su u Torinu postali nasilni.
"Nekoliko desetina demonstranata bacalo je kamenje, staklene flaše i baklje na pripadnike snaga bezbjednosti", rekli su očevici.
Policija je odgovorila upotrebom vodenih topova i suzavcem.
Prema izjavama svjedoka, nekoliko stotina demonstranata nosilo je maske, prenosi agencija DPA.
Demonstracije su održane i u Rimu i Milanu, prenosi Srna.
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Učesnici protesta uzvikivali su parole i nosili transparente sa porukama podrške učenicima u Francuskoj.
Kao i u Francuskoj, italijanski demonstranti zahtijevaju više nastavnika, bolju opremu u školama i poboljšane uslova za učenje.
Protesti su bili usmjereni i protiv prijedloga novog zakona o obrazovanju, prema kojem će od sljedeće školske godine u učionicama biti ograničen broj stranaca sa lošim znanjem italijanskog jezika.
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