Logo

Italijanski učenici traže bolje uslove u školama

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
16.10.2026 18:32

Komentari:

0
Демонстрант трчи поред запаљеног аутомобила током протестног марша против недовољног финансирања школа у Паризу, у уторак, 13. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

Više desetina hiljada italijanskih učenika učestvovalo je u demonstracijama sa zahtjevom za boljim uslovima u školama.

Skupovi širom zemlje bili su mirni u velikoj većini gradova, ali su u Torinu postali nasilni.

"Nekoliko desetina demonstranata bacalo je kamenje, staklene flaše i baklje na pripadnike snaga bezbjednosti", rekli su očevici.

Policija je odgovorila upotrebom vodenih topova i suzavcem.

Prema izjavama svjedoka, nekoliko stotina demonstranata nosilo je maske, prenosi agencija DPA.

Demonstracije su održane i u Rimu i Milanu, prenosi Srna.

Грета Тунберг

Svijet

Greta Tunberg se pridružila demonstracijama srednjoškolaca

Učesnici protesta uzvikivali su parole i nosili transparente sa porukama podrške učenicima u Francuskoj.

Kao i u Francuskoj, italijanski demonstranti zahtijevaju više nastavnika, bolju opremu u školama i poboljšane uslova za učenje.

Protesti su bili usmjereni i protiv prijedloga novog zakona o obrazovanju, prema kojem će od sljedeće školske godine u učionicama biti ograničen broj stranaca sa lošim znanjem italijanskog jezika.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

demonstracije

Italija

Škola

Francuska

Protesti

Komentari (0)

Pročitajte više

Студенти марширају на протесту због недовољног финансирања школа у Рену, у Француској, у уторак, 13. октобра 2026. године.

Svijet

Povrijeđeno blizu 150 prosvjetnih radnika tokom demonstracija u Francuskoj

3 d

0
Особа држи француску националну заставу током протеста против школа са недовољним ресурсима у Паризу, у четвртак, 8. октобра 2026.

Svijet

Zbog protesta srednjoškolaca privedeno preko 270 osoba

4 d

0
Полицајци прскају студенте бибер-спрејом у близини универзитета „Sciences Po” у Паризу, у сриједу, 7. октобра 2026. године, док они протестују због недостатка средстава у школама.

Svijet

Nastavljene demonstracije u Francuskoj, i dalje zatvorena 141 škola

1 sedm

0
Француски предсједник Емануел Макрон маше представницима медија уочи састанка у оквиру скупа „Корени Европе за мир и јединство” са папом Лавом XIV, у понедељак, 28. септембра 2026. године, у Мецу.

Svijet

Makron pozvao na uzdržanost tokom demonstracija

1 sedm

0

Više iz rubrike

Здравствени радник припрема узорак крви пацијента за тестирање у Општој болници Бунија у Бунији, Конго, у четвртак, 11. јуна 2026. године.

Svijet

Kenija potvrdila treći slučaj ebole

4 h

0
Путин: ЛНР у потпуности под контролом руских снага

Svijet

Putin: LNR u potpunosti pod kontrolom ruskih snaga

4 h

0
Комарци су породица инсеката двокрилаца, распрострањених у свим крајевима наше планете. Ова породица обухвата око 3.500 врста, сврстаних у три подпородице. Нарочито им погодују топла подручја где се густина њихових популација знатно увећава

Svijet

Od virusa Zapadnog Nila u Evropi umrlo 130 ljudi: Zaraza se širi na sjever, situacija je ozbiljna

5 h

0
Украјински предсједник Володимир Зеленски стиже на самит Б9 у Букурешту, одржан у предсједничкој палати Котрочени у Букурешту, Румунија, у сриједу, 13. маја 2026. године.

Svijet

Zelenski traži od EU još 70 milijardi za nastavak rata sa Rusijom

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

52

Direktor Nobelove fondacije podnijela ostavku

21

48

OpenAI na sudu: Osam američkih država tvrdi da ČetGPT podstiče samopovređivanje

21

45

Portparol Bijele kuće odlazi sa funkcije nakon samo pet dana

21

40

Oglasila se Gradska uprava o otkazima za stotine radnika: "Zakonsko postupanje gradonačelnika"

21

34

Zima kakvu ne očekujemo: Nove prognoze donose iznenađenje za BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima