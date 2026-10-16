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Ko će s kim za pregovarački sto?

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16.10.2026 19:19

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СНСД и ХДЗ састанак
Foto: ATV

Pregovori, dogovori, sjednice, sumiranje rezultata, postavljanje uslova, prioriteta – ono je čemu svjedočimo u postizbornom periodu. Neki i te kako imaju razloga za zadovoljstvo, drugi baš i ne.

Ovi drugi se vrlo često ne bave analizom lošeg izbornog rezultata, već ih brine ko će u vlast, pa je tako Elmedin Konaković već nekoliko puta pozvao na formiranje vlasti bez SNSD-a. Dok se on bavi onim na šta ne može i ne treba da utiče, koalicija u kojoj je i NiP na čijem je čelu na klimavim je nogama.

„Kada je riječ o projektu Trojke, isti postoji, istina nešto je manji koalicioni kapacitet i vidjećemo kako će s eto reflektovati u kontekstu formiranja vlasti, prije svega, na nivou Federacije BiH, ali i na nivou države. Sve u svemu, NiP insistira da se čim prije uspostavi vlast“, rekao je Admir Čavalić, NiP.

Poraz NiP-a i Naše stranke i dobar rezultat SDP-a doveli su, logično je, do raskola među koalicionim partnerima. SDP bi u vlast, a gubitnici su svjesni da im tamo nije mjesto.

„Danas sam sa Konakovićem razgovarao i on savjetuje da uđemo sa SDA. On kaže, podržaće da je to jedini spas da napravimo stabilnu Vladu na nivou BiH. Trojka i SDP su imali dobru saradnju. Međutim, izgubili su određen broj glasova i oni su svjesni, oni idu na preorganizaciju stranaka“, rekao je Zukan Helez, zamjenik predsjednika SDP-a.

Okolnosti se mijenjaju, pa i stavovi, tako nekada nepoželjni partneri sada i te kako postaju poželjni. U SDA kažu da još nisu razgovarali sa SDP-om, a u pregovaračkom timu ne bježe od pregovora.

„Logično je da ćemo mi razgovarati sa svima koji su dobili podršku, a u konačnici a nadam se da će to biti neka grupa stranaka, možda neka koalicija koja će će se, ipak, pokušati na početku mandata dogovoriti“ , rekao je Edin Ramić, potpredsjednik SDA.

Povjerenje su građani ukazali SNSD-u, HDZ-u i SDA, pa svidjelo se to nekome ili ne, ove stranke su nezaobilazni faktori u formiranju vlasti. Ko će još za pregovarački sto, zavisi od dogovora i spremnosti na kompromise i ustupke. Iz SNSD-a su, podsjetimo pozvali na srpsko jedinstvo u zajedničkim institucijama, dok će stranke iz Federacije BiH, kako sada stvari stoje, teško do kompromisa.

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