Konaković podnio krivičnu prijavu protiv Turković zbog monografije, ona mu zaprijetila advokatima

Inicijativu za izradu monografije „Diplomatija Bosne i Hercegovine 1992–2022“ pokrenula je H. D. Zaposleni su je izradili. Angažovane su dvije saradnice, kojima je iz budžeta institucija BiH isplaćeno oko 16.000 KM. A sve ovo sebi je, kako kaže aktuelni ministar spoljnih poslova u SM BIH, prisvojila Bisera Turković.

Zato je, kaže, zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja, nezakonito trošenje budžetskih sredstava i prisvajanje službene građe protiv Turković, podnio krivičnu prijavu. Do vrhunca apsurda je došlo 17. septembra kada su u Sarajevu, promovisane i knjiga Bisere Turković i monografija Ministarstva sa istim nazivom, a po svemu sudeći i istim sadržajem.

"Imamo zapisnike, odluku gospođe Turković o formiranju radnih grupa koje će se baviti ovom temom. Ljudi rade i pišu, autori su tekstova koji se nalaze u toj knjizi. Jedno od njih je sadašnja ambasadorica, a druga je osoba koja je bila na listi SDA i pravi troškove. 16–17.000 KM. Imamo njihove ugovore koji kažu da su plaćene da rade za Ministarstvo", napisao je Konaković na fejsbuku.

Turković ne odbacuje navode da su građu prikupljali zaposleni u Ministarstvu, ali odbacuje tvrdnju da je bilo šta ukrala. Kaže da Konaković spletkari i izmišlja, a to smatra neozbiljnim u odnosu na funkciju koju obavlja.

"Imamo sad ove spletkarske aktivnosti, nisu na iznenađenje, nisu neuobičajene, s obzirom na karakter čovjeka od koga dolaze. I šta mogu da kažem, da ćemo to rješavati preko mojih advokata. S moje strane mogu da mu poručim da pogleda Krivični zakon, član 2.3.4. Mislim da je ovaj aplikativan na njega, pa ne bi bilo loše da se upozna s njim", rekla je Bisera Turković, bivši ministar spoljnih poslova BiH.

Dodaje da je Konaković 11. i, po svemu, jedinstven ministar spoljnih poslova BiH.

"Bez obzira na različite nacionalnosti ministara, dolazili su iz različitih političkih stranaka, pripadnici različitih nacionalnosti. Nikada se nije desilo da čitav mandat provede u pokušaju da derogira ono što je njegov prethodnik napravio", kaže Bisera Turković, bivša ministarka spoljnih poslova BiH

H. D. iz Konakovićeve objave je ambasadorica BiH u Norveškoj Hoda Dedić. I ona se oglasila na društvenim mrežama, kazavši da je vodila tim koji je prikupljao građu. Danas su iz Ambasade u Oslu za ATV kratko saopštili:

"S obzirom na dužnost koju trenutno obavlja, ambasadorica neće davati izjave za medije niti dodatno komentarisati navedeni postupak", navode iz Ambasade BiH U Norveškoj.

Krivičnom prijavom koja je podnesena Tužilaštvu BiH, prema javno dostupnim informacijama, obuhvaćena je i bivša ambasadorica BiH Jasminka Pašalić. Za ATV je potvrdila da je učestvovala u izradi knjige, ali nije željela da komentariše bilo šta više. Ni iz Tužilaštva BiH za sada nema komentara.