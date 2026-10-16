Kada će biti otvoren stari granični prelaz u Gradišci?

Prihodi prepolovljeni, a nekada prometne ulice sada su gotovo puste. Slika je sa starog graničnog prelaza u Gradišci. Posao se održava nadom da će prelaz ponovo biti otvoren, a sa njim i život u ovom dijelu grada.

"Prepolovilo je prihode, znači baš je teško sve je neka nada da će prelaz krenuti sad su neke odluke donesene ali sve je to neizvjesno jako", rekao je Goran Rađenović, vlasnik mjenjačnice.

"U trgovini sam i znam šta je trgovina, ima uspona i padova nekad se zaradi nekad izgubi i sama ta pomisao održala me ovih mjeseci ja živim u nadi da će to proraditi i profunkcionisati da će grad oživjeti jer ovo je ružno za vidjeti, stravično je sve je potonulo i zatvoreno", rekla je Drena Čanković, vlasnik prodavnice

U Gradišci insistiraju da se stari prelaz otvori za putnička vozila i autobuse, dok bi kamionski saobraćaj bio iziješten iz centra. Zoran Adžić zahtijeva da se sa hrvatske strane otvori integrisani granični prelaz, što bi omogućilo realizaciju planova vezanih za razvoj grada.

"Ono što smo insistirali i tražimo da granični prelaz Gradiška 1 odnosno stari most bude međunarodni granični prelaz za putničke automobile i eventualno autobuse da se kamionski transport izbaci van grada a s druge strane puno bi značilo zbog turističkih ponuda", rekao je Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške.

Za sada je izvjesno samo da se na ponovno otvaranje starog prelaza neće čekati završetak cjelokupne sanacije.

Stari granični prelaz u Gradišci i dalje je zatvoren, a kada će ponovo biti otvoren zavisi od radova koji tek treba da uslijede.

Ugovor za izradu projektno-planske dokumentacije za sanaciju oba natputnjaka potpisan je prije 15 dana, a rok za izradu je 60 dana. Nakon završetka projekta, trebalo bi da bude raspisan tender za izvođenje radova. Ipak, nadležni najavljuju i mogućnost da se saobraćaj preko starog prelaza pusti i prije završetka cjelokupne sanacije.

"Mi smo formirali komisiju koja je izašla na teren i dala preporuke šta je potrebno da se uradi od radova kako bi se mogao pustiti u saobraćaj u ovom slučaju najvjerovatnije putnički saobraćaj autobuski i vozila 20 tona ukupne mase i taj dio radova bi trebali završiti 7 do 10 dana kako bi se saobraćaj mogao pustiti preko starog prelaza", rekao je Miroslav Janković, v.d. direkora JP ''Putevi'' Republike Srpske.

Otvaranje starog graničnog prelaza, pored fizičkih lica interesu je i privrednicima jer će na uvoz i izvoz robe znatno manje čekati.

"Mislim da je to bitno za sve ljude koji žive u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, na moje zadovoljstvo i zadovoljstvo svih ljudi koji su radili na tom poslu taj posao smo priveli kraju imaćemo dva granična prelaza što znači da ćemo duplo kraće čekati", rekao je Srđan Amidžić, predsjednik Upravnog odbora UIO BiH.

Za stanovnike i privrednike Gradiške, međutim, najvažnije je da najave postanu stvarnost. Jer, oni koji žive od prometa uz granicu već mjesecima broje gubitke i čekaju da se život vrati u ulice.