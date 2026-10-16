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Pojedina naselja u Banjaluci i dalje bez grijanja

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16.10.2026 19:37

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Радијатор гријање
Foto: Pexels

Sreća za Eko Toplane Banjaluka da još uvijek nema pravih jesenjih zahlađenja, jer kvarovi na distributivnoj mreži i dalje ostavljaju dio Banjalučana bez grijanja. Oni koji su priključeni na gradsko grijanje kažu da bi im radijatori mogli biti topliji.

"Ja sam se isključio sa grijanja, iskreno grijanje je nikakvo, znači nikakvo od '93 kako sam došao tu u stan, nema grijanja, kupio sam sebi klimu i radijator i grijem se",

"Nikakvo, nije nikakvo, očajno, grozno, loše već godina unazad, jedan od razloga ove moje prehlade i promuklosti",

"Ja se sa grijalicom grijem, ali komšije kažu da je mlako postepeno, pa da se onda isključuje,

"Ne možemo od vrućine ostati živi, to grije kao ovo sunce. Imam svoje grijanje, a ovo nikad nije ni grijalo, od '77 godine sam ovde, nikada nije bilo grijanja, uvijek neki đavo, fali ovo, fali ono", kažu građani.

I Miroslav Janjanin kaže da su radijatori hladni, te da se više puta žalio, a o isključenju sa gradskog grijanja - ozbiljno razmišlja.

"Nikad gore, pet puta sam se htio isključiti, i svaki put pošaljem, i oni imaju onaj stari sistem, nenormalni, mi se žalimo, pošaljemo njima da nema grijanja, a oni ne dolaze, ne onog momenta kada ti pošalješ da se žali, nego on kad pusti, kao sad ćemo mi, u ovoj zgradi je 70% ljudi se isključilo sa grijanja, ostalo nas malo entuzijasta koji pokušavaju nešto će se", rekao je Miroslav Janjanin.

Iz Eko Toplana potvrđuju za ATV da dio ulica u Boriku, Novoj Varoši, Starčevici, Obilićevu, Kočećevom vijenacu, te Studentski dom nemaju grijanja zbog kvarova.

"Uspostavlja se puna funkcionalnost sistema, a zbog kvarova na distributivnoj mreži imamo prekide. Kvarovi se saniraju, ne možemo precizirati kada će biti pušteno na pojedinačnim lokacijama", navode iz Eko toplane.

Do tada, građanima koji su ostali bez toplih radijatora preostaje da se snalaze kako znaju i umiju.

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Tagovi :

Banja Luka

grijanje

Eko toplane

grejna sezona

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