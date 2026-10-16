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Zelenski traži od EU još 70 milijardi za nastavak rata sa Rusijom

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16.10.2026 15:55

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Украјински предсједник Володимир Зеленски стиже на самит Б9 у Букурешту, одржан у предсједничкој палати Котрочени у Букурешту, Румунија, у сриједу, 13. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Vadim Ghirda

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski zahtjevao je od lidera EU dodatnih 70 milijardi evra za finansiranje odbrane Ukrajine, proizvodnje oružja i jačanje ukupne otpornosti zemlje u narednoj godini.

"Rat će sljedeće godine koštati 155 milijardi evra. Potrebno nam je još najmanje 70 milijardi evra od vas - za odbranu, oružje i održanje spremnosti", rekao je Zelenski u obraćanju učesnicima sastanka Evropskog savjeta.

Prema njegovim riječima, u zahtjevu je realan iznos.

"Pozivam vas da pronađete način da nam pružite ovu podršku", dodao je ukrajinski predsjednik, prenosi Srna.

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rat

Vladimir Zelenski

Vladimir Putin

Evropska unija

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