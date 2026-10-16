Zelenski traži od EU još 70 milijardi za nastavak rata sa Rusijom

Autor:ATV redakcija
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Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski zahtjevao je od lidera EU dodatnih 70 milijardi evra za finansiranje odbrane Ukrajine, proizvodnje oružja i jačanje ukupne otpornosti zemlje u narednoj godini.
"Rat će sljedeće godine koštati 155 milijardi evra. Potrebno nam je još najmanje 70 milijardi evra od vas - za odbranu, oružje i održanje spremnosti", rekao je Zelenski u obraćanju učesnicima sastanka Evropskog savjeta.
Prema njegovim riječima, u zahtjevu je realan iznos.
"Pozivam vas da pronađete način da nam pružite ovu podršku", dodao je ukrajinski predsjednik, prenosi Srna.
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