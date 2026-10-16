Zelenski traži od EU još 70 milijardi za nastavak rata sa Rusijom

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski zahtjevao je od lidera EU dodatnih 70 milijardi evra za finansiranje odbrane Ukrajine, proizvodnje oružja i jačanje ukupne otpornosti zemlje u narednoj godini.

"Rat će sljedeće godine koštati 155 milijardi evra. Potrebno nam je još najmanje 70 milijardi evra od vas - za odbranu, oružje i održanje spremnosti", rekao je Zelenski u obraćanju učesnicima sastanka Evropskog savjeta.

Prema njegovim riječima, u zahtjevu je realan iznos.

"Pozivam vas da pronađete način da nam pružite ovu podršku", dodao je ukrajinski predsjednik, prenosi Srna.