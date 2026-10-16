Ruski bombarderi napravili "haos": Hitno podignuti lovci

Bombarderi velikog dometa Tu-22M3 Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije izveli su planirani let u vazdušnom prostoru iznad neutralnih voda Baltičkog mora, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.

„Lovačku pratnju obezbijedile su posade aviona Su-35S i Su-30SM Vazdušno-kosmičkih snaga. Let je trajao duže od četiri časa“, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane, prenosi Interfaks.

Prema navodima Ministarstva, u pojedinim fazama rute bombardere velikog dometa pratili su lovci stranih država.

🇷🇺 Russian Tu-22M3 supersonic bombers conducted a scheduled flight over the neutral waters of the Baltic Sea, escorted by Su-35S and Su-30SM fighters of the Russian Aerospace Forces. The Tu-22M3 is a long-range bomber equipped with variable-sweep wings. Its design combines supersonic speed, extended operational range and substantial weapons-carrying capacity. The Su-35S provides air cover through its advanced detection and combat capabilities, while the Su-30SM brings versatility to escort and protection missions. This mission brings together three aircraft with complementary roles, demonstrating coordination between Russian long-range aviation and multirole fighter jets in a strategically important airspace. Over the Baltic Sea, this formation highlights the power, technical expertise and operational reach of Russian military aviation, as its crews continue carrying out scheduled missions. #Russia #Tu22M3 #Su35S #Su30SM #RussianAviation — Super Poutine (@SPoutineFR) October 16, 2026

Krajem septembra, Ministarstvo odbrane Litvanije saopštilo je da su, samo u periodu od sedam dana, borbeni avioni NATO misije protivvazdušne odbrane u baltičkim zemljama šest puta podizani radi identifikacije i praćenja ruskih vojnih aviona koji su prekršili pravila letenja.

Kako je tada navedeno, svi ruski avioni letjeli su bez planova leta i sa isključenim transponderima.