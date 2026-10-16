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Ruski bombarderi napravili "haos": Hitno podignuti lovci

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16.10.2026 15:53

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„Eurofighter Typhoon” авиони њемачког ратног ваздухопловства лете ведрим словачким небом.
Foto: TonyNojmanSK/Pexels

Bombarderi velikog dometa Tu-22M3 Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije izveli su planirani let u vazdušnom prostoru iznad neutralnih voda Baltičkog mora, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.

„Lovačku pratnju obezbijedile su posade aviona Su-35S i Su-30SM Vazdušno-kosmičkih snaga. Let je trajao duže od četiri časa“, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane, prenosi Interfaks.

Prema navodima Ministarstva, u pojedinim fazama rute bombardere velikog dometa pratili su lovci stranih država.

Krajem septembra, Ministarstvo odbrane Litvanije saopštilo je da su, samo u periodu od sedam dana, borbeni avioni NATO misije protivvazdušne odbrane u baltičkim zemljama šest puta podizani radi identifikacije i praćenja ruskih vojnih aviona koji su prekršili pravila letenja.

Kako je tada navedeno, svi ruski avioni letjeli su bez planova leta i sa isključenim transponderima.

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Tagovi :

Rusija

bombardovanje

NATO

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