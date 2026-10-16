Ambasador BiH u Grčkoj za ATV: Sutra ročište za 11 navijača Borca uhapšenih u Atini

Ročište za 11 navijača banjalučkog Borca, koji su privedeni uoči utakmice Borca i Panatinaikosa u Atini, biće održano sutra, potvrdio je za ATV ambasador BiH u Grčkoj Dragan Vuković.

"Prema najnovijim informacija koje sam dobio, oni će se sutra naći pred sudom gdje će biti novo ročište. O vremenu kada će to ročište biti ne mogu sada ništa da kažem, ali se nadam da će sutra biti donesena odluka oko njihovog daljeg statusa", kaže Vuković.

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Kako za ATV kaže Vuković, ročište je trebalo da se održi danas, ali je pomjerano.

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"Privedeno je 11 navijača Borca, koji su došli u sukob sa policijom. Policija ih je privela i zadržala u pritvoru, a potom proslijedila nadležnom tužilaštvu odnosno nadležnom prvostepenom sudu u Atini. Danas je očekivano da bude ročište koje je bilo zakazano za jutros, ali se stalno pomjerala", kaže Vuković.