Od virusa Zapadnog Nila u Evropi umrlo 130 ljudi: Zaraza se širi na sjever, situacija je ozbiljna

Evropa je ove godine imala najintenzivniju sezonu virusa Zapadnog Nila, koji se ubodom zaraženih komaraca širi na sve više područja širom kontinenta, uključujući i ona severnija.

Najnovije upozorenje je objavio Evropski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC). Prema podacima od 7. oktobra, zemlje Evropske unije prijavile su rekordnih 1.715 lokalno stečenih slučajeva zaraze kod ljudi i ukupno 130 smrtnih ishoda.

Dio slučajeva zabilježen je u regijama koje dosad nisu bile pogođene, piše Euronjus.

ECDC upozorava da nedavni nalazi kod ljudi i životinja u Belgiji i Holandiji potvrđuju da virus cirkuliše severnije nego prije i da će se takav trend vjerovatno nastaviti.

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Holandija je ove godine prijavila 59 slučajeva, a Belgija 15, što su ujedno prve lokalne zaraze kod ljudi ikad zabilježene u tim zemljama. Najteže je pogođena Italija sa 748 prijavljenih slučajeva. Slede Grčka s 445 i Francuska sa 144 slučaja, što su za obje zemlje rekordni brojevi.

Selin Gosner iz ECDC ističe da je virus Zapadnog Nila jasan primjer zašto je neophodna saradnja različitih sektora.

"Virus cirkuliše između komaraca i ptica i može prouzrokovati bolest kod ljudi i konja, pa se nijedan sektor ne može samostalno nositi s tim rizikom", objasnila je.

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Iako broj zaraženih raste, iz ECDC napominju da se težina bolesti nije povećala. Broj preminulih, hospitalizovanih i pacijenata s neurološkim simptomima ostao je na nivou protekle decenije.

Pripreme za iduće sezone

Imajući u vidu da se virus širi Evropom i sve je više ljudi izloženo riziku, ECDC poziva na bolju pripremljenost. Ole Heuer, jedan od rukovodilaca u ECDC, kaže da je širenje virusa teško predvideti jer znatno varira iz godine u godinu.

"Ono što možemo da učinimo jeste da osiguramo da budemo spremni. Rano otkrivanje, veća svest i delotvorna kontrola komaraca mogu nam pomoći da smanjimo utjecaj virusa dok se on širi na nova područja", kaže Heuer.

Vakcina za ljude ne postoji, a lečenje se svodi na ublažavanje simptoma i bolnički smještaj kod težih slučajeva.

Rizik od zaraze u pogođenim područjima može se smanjiti korišćenjem sredstava za odbijanje komaraca, nošenjem odjeće dugih rukava i nogavica i postavljanjem mreža na prozore ili korišćenjem klima-uređaja.

Zaštita je naročito važna za starije i osobe s oslabljenim imunitetom jer kod njih postoji veći rizik od razvoja teških oblika bolesti, prenosi Telegraf.