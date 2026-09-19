Logo

Dugo, toplo ljeto pomaže u širenju virusa Zapadnog Nila

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
19.09.2026 11:10

Komentari:

0
Комарац
Foto: pexels/ Jason Reid

Italijanske zdravstvene vlasti upozoravaju da postoje dokazi da rastuća temperatura i duži topli periodi pomažu komarcima da šire virus zapadnog Nila na većem području, tokom više mjeseci u godini.

Više od 650 infekcija prijavljeno je u Italiji do sada ove godine, što čini otprilike polovinu svih slučajeva zabilježenih u Evropi, navodi se u podacima lokalnih zdravstvenih vlasti.

Virus zapadnog Nila smatra se endemskim u Italiji od 2020. godine, kada je broj slučajeva počeo da raste, a sada se registruje svakog ljeta i tokom rane jeseni.

Oko 80 odsto zaraženih ljudi ne razvije nikakve simptome, a većina ostalih doživljava blagu bolest sličnu gripu.

Teške neurološke komplikacije javljaju se u malom broju slučajeva, uglavnom kod starijih osoba i ljudi sa postojećim zdravstvenim problemima, prenosi Srna.

Stručnjaci kažu da je ovogodišnji broj slučajeva uglavnom u skladu sa prethodnim sezonama, prenio je AP.

Međutim, toplije vrijeme pogoduje razmnožavanju komaraca i to može da produži sezonu prenosa čak do novembra, izjavio je Antonino Bela, istraživač u italijanskom Nacionalnom institutu za zdravlje.

Područja u kojima ranije nije bilo virusa sada prijavljuju sve više infekcija, što odražava postepeno širenje virusa širom Italija, navode stručnjaci.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

komarac

virus Zapadnog Nila

Italija

ljeto

toplo vrijeme

Komentari (0)

Pročitajte više

комарац инсект

Srbija

Groznica Zapadnog Nila u Srbiji: Registrovano 37 slučajeva, većina sa težim oblikom bolesti

1 sedm

0
Комарац

Srbija

"Sezona virusa Zapadnog Nila je prošao, ali treba biti oprezan tokom septembra"

1 sedm

0
Комарци су породица инсеката двокрилаца, распрострањених у свим крајевима наше планете.

Srbija

Koja je prosječna starost zaraženih od virusa Zapadnog Nila?

1 sedm

0
Комарци су породица инсеката двокрилаца, распрострањених у свим крајевима наше планете.

Svijet

Osma žrtva groznice Zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji

1 sedm

0

Više iz rubrike

Страшан снимак насиља: Дјевојку гази више од 10 људи, полиција жестоко каснила да интервенише

Svijet

Strašan snimak nasilja: Djevojku gazi više od 10 ljudi, policija žestoko kasnila da interveniše

2 h

0
Марко Рубио, амерички државни секретар Марко Рубио

Svijet

Rubio: Sporazum SAD sa Danskom i Grenlandom pobjeda za američki narod

4 h

0
Тањири у шатору за пиво припремају се за отварање 191. фестивала пива Октоберфест у Минхену, у Њемачкој, у суботу, 19. септембра 2026. године.

Svijet

Počinje festival piva, očekuje se 6,5 miliona posjetilaca

5 h

0
Хаос у Пакистану: Бомбаш самоубица убио 31 особу, нападачи се забарикадирали

Svijet

Haos u Pakistanu: Bombaš samoubica ubio 31 osobu, napadači se zabarikadirali

5 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

34

Putin poručio Evropi: Pustite nas da živimo u miru, inače ćemo reagovati

13

30

Gradonačelnik Minhena otvorio prvo bure piva na "Oktoberfestu"

13

21

Ćana "helikopterom" stigla na vašar

13

12

Pacijent se požalio na probleme sa mokrenjem, a ono što su mu pronašli u tijelu zgrozilo je cijeli svijet

13

10

Sprovedene velike akcije, ubijeno 11 terorista

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima