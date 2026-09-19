Dugo, toplo ljeto pomaže u širenju virusa Zapadnog Nila

Italijanske zdravstvene vlasti upozoravaju da postoje dokazi da rastuća temperatura i duži topli periodi pomažu komarcima da šire virus zapadnog Nila na većem području, tokom više mjeseci u godini.

Više od 650 infekcija prijavljeno je u Italiji do sada ove godine, što čini otprilike polovinu svih slučajeva zabilježenih u Evropi, navodi se u podacima lokalnih zdravstvenih vlasti.

Virus zapadnog Nila smatra se endemskim u Italiji od 2020. godine, kada je broj slučajeva počeo da raste, a sada se registruje svakog ljeta i tokom rane jeseni.

Oko 80 odsto zaraženih ljudi ne razvije nikakve simptome, a većina ostalih doživljava blagu bolest sličnu gripu.

Teške neurološke komplikacije javljaju se u malom broju slučajeva, uglavnom kod starijih osoba i ljudi sa postojećim zdravstvenim problemima, prenosi Srna.

Stručnjaci kažu da je ovogodišnji broj slučajeva uglavnom u skladu sa prethodnim sezonama, prenio je AP.

Međutim, toplije vrijeme pogoduje razmnožavanju komaraca i to može da produži sezonu prenosa čak do novembra, izjavio je Antonino Bela, istraživač u italijanskom Nacionalnom institutu za zdravlje.

Područja u kojima ranije nije bilo virusa sada prijavljuju sve više infekcija, što odražava postepeno širenje virusa širom Italija, navode stručnjaci.