Osma žrtva groznice Zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji

Autor:ATV redakcija
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Osma žrtva groznice Zapadnog Nila ove godine u Sjevernoj Makedoniji je muškarac (70) iz skopskog naselja Dračevo, koji je preminuo u nedjelju nakon što se liječio u Klinici za infektivne bolesti.
Svi preminuli od groznice Zapadnog Nila su muškarci starosti od 62 do 83 godine, koji su imali i druge bolesti, prenosi Telma.
U Sjevernoj Makedoniji trenutno je registrovano 58 slučajeva virusa Zapadnog Nila, od kojih su dva nova slučaja potvrđena juče od strane Instituta za javno zdravlje.
Najviše slučajeva groznice Zapadnog Nila prijavljeno je u skopskim opštinama Kisela Voda, Aerodrom, Gazi Baba i Butel, prenosi Tanjug.
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