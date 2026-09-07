Trivić za ATV: Sahrana generala Mladića ujedinila srpski narod

„Današnji dan je oproštaj od legende, gromade, vojskovođe, koji je stajao u red sa našim najvećim srpskim vojskovođama, vojvodama itd. A lično, sa starješinama, koje su bile pod njegovom komandom i izvršavale njegova naređenja i izvještavale o zadacima je događaj koji se odigrava na način na koji je general Mladić zaslužio, a to je da mu se odaje počast na ovakav način i da se ispraća u vječni život u grobnicu pored svoje voljene kćerke i time se pokazuje da nismo došli u fazu da nismo došli do faze gdje se moramo sagnuti kako ko hoće i stavlja nam čizmu za vrat“, rekao je Mirko Trivić potpredsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske.

Danas je srpski narod u poziciji gdje uzdignute glave može govoriti o borbi za očuvanje svojih ognjišta na prostorima ne samo Republike Srpske već i Srbije, kako navodi Trivić.

„Ovim se pokazuje da i Srbija kao naša matica ima snagu da se odupre i da odgovori pritiscima, koji se ispoljavaju od strane pojedinih birokrata iz Brisela pa i među njima onih, koji su doskora, bili u istoj državi, koji su nosili pionirsku maramu u bivšoj Jugoslaviji i sada drže lekcije Srbiji, koja ih je oslobađala“, rekao je Trivić.

Trivić se prisjetio vremena kada je službovao u kasarni u Sloveniji, koja je nosila naziv „Milovan Šaranović“, a pod čijom komandom je Postojna oslobođena te posjela teritoriju, koju je posjedovala Italija do Drugog svjetskog rata. Kako navodi dalje Trivić, današnja sahrana je dokaz da srpski narod još uvijek zna da brani i čuva svoje junake.

„Poruka koja treba da ide u naš narod jeste ta da ostanemo jedinstveni i da nikada nećemo priznati i pristati na to da budemo sluge bilo kome na ovim prostorima, na svojim ognjištima“, govori Trivić.

General Ratko Mladić je bio komandant, koji je prije svega bio junak, odnosno da nikada nije komandovao naprijed već je uvijek bio u prvim redovima kada je trebalo dejstvovati jer kako navodi Trivić, samo takvim primjerom je bilo moguće voditi rat i osloboditi teritoriju.

„Pozicije i linije, koje su Armija RBiH posijale već 1992. godine, odmah nakon priznanja RBiH i prije formiranja Vojske Republike Srpske su bile veoma nepovoljne za naš narod. Ja bih podsjetio da je teritorija, koju je upravo nakon 1995. godine i oslobađanja prostora enklave Srebrenice, 1992. godina je bila pogubna za narod u Podrinju i bili su negdje do marta 1993. u poziciji da nemaju veze opština sa opštinom i selo sa selom jer su na naše najveće vjerske praznike napadani i ubijani gdje je narod natjeran u Srbiju i na Drinu“, rekao je Trivić.

Gledajući i slušajući izjave srpskog naroda tokom proteklih dana, Trivić kaže da, kao što je svojom pojavom u jedinicama Vojske Republike Srpske, general Mladić dizao moral, tako da je i današnji događaj završni pečat izgradnje moralne snage srpskog naroda.

„Vjerujem da neće pokleknuti institucije ni Republike Srpske ni Srbije niti prihvatiti ucjenjivačke uslove, koje nam postavljaju da bismo dobili kocku šećer ili šarenu lažu. Ovo govori da je sahrana generala Mladića ujedinila srpski narod i to jedinstvo će biti još veće i jače“, poručuje Trivić.