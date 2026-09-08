Nema povrata PDV-a na prvu nekretninu, Tegeltija otkrio razloge

Uprava za indirektno oporezivanje BiH nije u prilici da donese nijedno rješenje o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine jer pojedine institucije nemaju tehničke mogućnosti za uspostavljanje saradnje, izjavio je direktor UIO Zoran Tegeltija.

"Od osam institucija sa kojima nam je potreban ugovor, tri nemaju tehničke mogućnosti. To su Poreska uprava FBiH, Federalno ministarstvo pravde i Vlada Brčko distrikta. Imamo obećanje da će do ponedjeljka, 14. septembra, ove tri institucije riješiti te probleme. Ako bude tako, mi ćemo već u srijedu, 16. septembra, moći izdavati rješenja za povrat PDV-a", objasnio je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, UIO više od mjesec dana ima potpisane ugovore sa Poreskom upravom Republike Srpske, Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove /RUGIP/ i Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Tegeltija je podsjetio da se danas navršilo 60 dana od kada je na snagu stupio pravilnik kojim je omogućeno vraćanje PDV-a na kupovinu prve nekretnine.

"Od 8. jula 16 inspektora UIO radi samo ove poslove. Očekivali smo da ćemo do 1. septembra početi vraćati novac", rekao je Tegeltija na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je naveo da su do sada stigla 1.234 zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.

"Regionalni centar Banjaluka trenutno ima 228 zahtjeva, Mostar 105, Sarajevo 321 i Tuzla 580 zahtjeva", rekao je Tegeltija.

On je napomenuo da problem predstavlja to što je veliki broj zahtjeva nekompletan.

"Ne postoji nijedan finansijski problem o povratu PDV-a. Kada se ovi problemi riješe, svaki građanin koji podnese danas zahtjev, sutra će mu biti isplaćen novac", rekao je Tegeltija, prenosi Srna