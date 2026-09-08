Kovačević: Suština svega je da se Konakovića ništa ne pita

Da se Elmedina Konakovića pita, on bi donio odluku da se odnosi sa Srbijom svedu na minimum. Ali njega se ne pita i tu je suština cijele ove priče. Dakle, spoljna politika je u nadležnosti Predsjedništva BiH, rekao je za RTRS srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević, komentarišući izjavu ministra inostranih poslova u Savjetu ministara da BiH, kako kaže, svodi odnos sa Srbijom na minimum.

"I nijedna odluka, pogotovo kada je u pitanju spoljna politika, u Predsjedništvu ne može biti donesena bez saglasnosti srpskog člana Predsjedništva, odnosno člana Predsjedništva iz Republike Srpski, što je u ovom slučaju Željka Cvijanović. I potpuno je sigurno da ne bi mogla nikada biti donesena bilo koja odluka protiv Srbije. I to je nešto što je potpuno jasno", naveo je Kovačević.

Kovačević je podvukao da se odnosi Republike Srpske i Srbije se uopšte neće promijeniti.

"Oni će ostati na najviše mogućem, na bratskom nivo. Sve u skladu sa Dejtonskim sporazumom, sve u skladu sa Sporazumom o specijalnim i paralelnim odnosima Srbije i Republike Srpske. I to je nešto što je potpuno sigurno", rekao je Kovačević.

Kovačević je kritikovao ponašanje Konaković.

"Zato Konaković pribjegava ovom nekom nivou, ja ne znam kako to da opišem. Uvažavam sve profesije, sve čestite i poštene ljude, ali ovo je kao da ste vi zaposleni u nekoj firmi kao sekretarica ili kao portir ili kao noćni čuvar i da ste na nekog ljuti, pa iako nema odluke menadžmenta te kompanije da se prema bilo kome sveti, da krene taj portir ili noćni čuvar, da se on sveti onoliko koliko on može. Dakle, on će na ovaj način, na prvom mjestu, da našteti građanima BiH", kaže naveo je Kovačević.

Kovačević je podsjetio da je Ambasador BiH u Srbiji imenovan iz kvote Republike Srpske na prijedlog predsjednika Republike Srpske i kako je odredio Ustav Republike Srpske.

"U ovom trenutku to je Aleksandar Vranješ i on ostaje, naravno, u Beogradu. Ostaje u potpunosti posvećen međusobnoj saradnji i dodatnom poboljšavanju međusobne saradnje Republike Srpske i Republike Srbije. I to sigurno, Konaković ni na koji način ne može da promijeni. Dakle, još jednom je samo pokazano da Sarajevo je konstantno taj faktor u cijelom ovom regionu koji pokušava da izazove krize i koji je stalno glavni uzrok nestabilnosti u našem regionu", naveo je Kovačević.