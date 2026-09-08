Tegeltija: Uskoro po dva prelaza u Gradišci i na Rači

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija izrazio je očekivanje da će uskoro biti po dva granična prelaza u Gradišci i na Rači, te ukazao da to pitanje blokira jedan čovjek iz Federacije BiH - član Upravnog odbora UIO Zijad Krnjić.

"Krnjić ne želi da glasa za sistematizaciju i blokira međudržavne sporazume. Osim problema sa Gradiškom, još imamo probleme sa organizacionom strukturom na novom graničnom prelazu Rača dva, za koji očekujemo da će biti otvoren 15. oktobra", rekao je novinarima Tegeltija.

On je ocijenio da će to biti jako dobro za putnike i ljude koji voze robu jer je Rača trenutno veoma opterećena.

Kada je u pitanju poravnanje između entiteta, Tegletija kaže da je činjenica da od 2022. godine nije bilo tog poravnanja, ali da je ono i dalje ispod jedan odsto ukupno prikupljenih sredstava UIO.

Tegeltija je rekao da bi i rukovodstvo Uprave, kao i mediji voljelo da zna šta se dešava sa kupovinom zgrade za UIO u Banjaluci, te dodao da još nema odgovora na žalbu koja je prije nekoliko mjeseci proslijeđena u vezi sa tim Komisiji za razmatranje žalbi BiH.

"Nezvanično smo dobili informaciju da je Komisija donijela neku odluku prošle sedmice, ali kakva je mi ne znamo. Nije do nas, neke druge institucije odlučuju o tome", naglasio je Tegeltija.

On je naveo da je raspisan konkurs za prijem 263 državna službenika, a proceduru provodi Agencija za državnu službu BiH. "Nama je potrebna radna snaga. Do kraja godine će nam 100 ljudi otići u penziju", rekao je Tegeltija.

Komentarišući žalbe iz Federacije BiH da u rukovodećim strukturama u UIO, kako smatraju, nije dovoljno zastupljena nacionalna pripadnost, Tegeltija je naglasio da u ovoj instituciji pažljivo prate nacionalnu strukturu, te da to neće narušavati, niti imaju razloga ni motiva da to čine.