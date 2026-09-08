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Foto: ATV

U Jerusalimu je danas počela nacionalna memorijalna služba u čast bivšeg predsjednika i premijera Izraela Šimona Peresa, kojoj kao počasni gost prisustvuje predsjednik Milorad Dodik.

Memorijalna služba održava se na Groblju velikana nacije, gdje je sahranjen jedan od najznačajnijih izraelskih državnika. Dodik Trišić Babić ATV Obilježavanju prisustvuju brojne zvanice. U delegaciji Republike Srpske, koju predvodi Dodik, je i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić Babić. Dodik i Trišić Babić ATV Šimon Peres preminuo je 28. septembra 2016. godine u 93. godini. Šimon Peres godišnjica smrti ATV Peres je tokom višedecenijske političke karijere obavljao najviše državne funkcije u Izraelu, uključujući funkcije predsjednika i premijera. Dobitnik je Nobelove nagrade za mir, koju je 1994. godine podijelio sa Jicakom Rabinom i Jaserom Arafatom.

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