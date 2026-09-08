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Dodik na obilježavanju deset godina od smrti bivšeg predsjednika i premijera Izraela Šimona Peresa

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08.09.2026 14:16

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Додик Херцог Тришић Бабић
Foto: ATV

U Jerusalimu je danas počela nacionalna memorijalna služba u čast bivšeg predsjednika i premijera Izraela Šimona Peresa, kojoj kao počasni gost prisustvuje predsjednik Milorad Dodik.

Memorijalna služba održava se na Groblju velikana nacije, gdje je sahranjen jedan od najznačajnijih izraelskih državnika.

Додик Тришић Бабић
Dodik Trišić Babić
ATV

Obilježavanju prisustvuju brojne zvanice.

U delegaciji Republike Srpske, koju predvodi Dodik, je i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić Babić.

Додик и Тришић Бабић
Dodik i Trišić Babić
ATV

Šimon Peres preminuo je 28. septembra 2016. godine u 93. godini.

Шимон Перес годишњица смрти
Šimon Peres godišnjica smrti
ATV

Peres je tokom višedecenijske političke karijere obavljao najviše državne funkcije u Izraelu, uključujući funkcije predsjednika i premijera.

Dobitnik je Nobelove nagrade za mir, koju je 1994. godine podijelio sa Jicakom Rabinom i Jaserom Arafatom.

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Milorad Dodik

Republika Srpska

Izrael

zvanična posjeta

Šimon Peres

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