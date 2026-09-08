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Ispisana je istorija US Opena, oboren rekord star više od 3 decenije

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08.09.2026 14:53

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Исписана је историја УС Опена, оборен рекорд стар више од 3 деценије
Foto: Tanjug/AP/Seth Wenig

Ovaj US open će po nekim statističkim parametrima ostati vječno upisan u istoriju. Botik van de Zandshulp i Artur Že postavili su rekord star 34 godine i ispisali istoriju Grend slema u Njujorku.

Meč između Holanđanina i Francuza je duel sa najviše odigranih poena u istoriji.

Nevjerovatna borba je trajala pet sati i 13 minuta, na kraju je kao pobjednik izašao Botik van de Zandshulp i to poslije nevjerovatnog preokreta. Rezultat je iznosio 3:6, 6:7 (0:7), 7:6 (9:7), 7:6 (7:3), 6:4.

Dvojica tenisera su u ovom meču odigrala ukupno 409 poena, te tako pretekli rekord koji datira iz 1992. godine, kada su Majkl Čeng i Štefan Edberg takođe odigrali pet setova, a slavio je Šveđanin.

Ono što je dodatno interesantno, jeste da je Botik osvojio manje poena iako je završio kao pobjednik, osvojio je 201 poen, nasuprot Žeovih 208 poena.

(Telegraf)

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US Open

tenis

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