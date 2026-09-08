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Golman iz devete lige postaje kralj u državi

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08.09.2026 15:38

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Голман из девете лиге постаје краљ у држави

Džordž Desmond Kamurasi, kapiten SE Donsa, tima iz devete engleske lige, izabran je za sljedećeg kralja ugandskog kraljevstva.

Kamurasi, koji ima 36 godina, izabran je za sljedećeg omukamu, odnosno kralja ove podnacionalne ustavne monarhije u Ugandi, nakon smrti svog rođaka koji je prethodno obavljao tu ulogu.

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Kralj Ojo Njimba Kabamba Iguru Rukidi Četvrti predvodio je ovo tradicionalno kraljevstvo sa oko 800.000 stanovnika od 1995. godine, kada je imao samo tri godine. U to vrijeme bio je najmlađi vladajući monarh na svijetu.

Rukidi Četvrti je preminuo 27. avgusta tokom liječenja od raka. Zvaničnici Ugande su tada objavili da će u njegovu čast biti posađeno milion stabala. U petak je kraljevski komitet za sukcesiju od 21 člana izabrao gospodina Kamurasija da ga zamijeni, prema izvještajima medija u Ugandi. Zvanična deklaracija očekuje se sljedeće nedjelje.

Sintija Natkoto, autorka iz Ugande, izjavila je: "Novi kralj Desmond Kamurasi djeluje kao snažan mobilizator, ozbiljan i odsječan. Za narod Tora, to je dobra stvar".

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Gospodin Kamurasi je bio drugi u liniji nasljedstva svog strica Olimija Kaboja Drugog, odmah iza svog rođaka, prema testamentu Džordža Rukidija Trećeg, njihovog pokojnog djeda i bivšeg kralja Tora.

U Ugandi postoje podijeljeni izvještaji o mogućnosti da je njegov rođak, koji se nikada nije ženio, ostavio tajnog nasljednika koji bi bio potencijalni pretendent na prijesto. Tu tvrdnju osporava šef kraljevskog klana Tora, koji je izjavio da Rukidi Četvrti nije imao djece, prenosi "Tajms".

Toro, u zapadnoj Ugandi, jedno je od četiri preostala tradicionalna kraljevstva u zemlji. Liderska uloga omukame smatra se kulturnom, a ne političkom.

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Golman, koji je sa svojim timom u subotu pobijedio Erit Taun rezultatom 2:0 i plasirao se u drugo kolo kvalifikacija za FA kup, prema navodima vijesti iz Ugande nerado razmišlja o napuštanju Ujedinjenog Kraljevstva.

Očekuje se da će SE Dons, koji su ove godine debitovali u FA kupu, u subotu igrati u gostima protiv Grinvejsa, u utakmici koja se poklapa sa planiranom sahranom Rukidija Četvrtog, prenosi "Sportal".

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Uganda

golman

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