Vulić: Konakovićev predizborni politički performans

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je da odluka ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića o protjerivanju dvojice srpskih diplomata više liči na predizborni politički performans nego na ozbiljno vođenje spoljne politike BiH.

"Posebno zabrinjava činjenica da je cijeli događaj javno prenošen na stranici Naroda i pravde, čime se stiče utisak da je institucija Ministarstva inostranih poslova iskorištena kao politička pozornica za stranačku promociju", rekla je Vulićeva Srni.

Ona je istakla da Konaković treba da odgovori na pitanje da li je procedura zaista sprovedena do kraja ili je institucija samo iskorištena da bi se proizveo politički događaj?

Pojasnila je da Pravilnik o načinu proglašenja nepoželjne i neprihvatljive osobe, koji je Predsjedništvo BiH usvojilo 2004. godine, jasno uređuje postupanje.

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"Prema toj odluci, ministar inostranih poslova ima ovlaštenje da za određene kategorije diplomatskog i nediplomatskog osoblja donese odluku, ali to ovlaštenje nije i ne smije biti blanko, politička dozvola za postupanje bez provjera i službenih podataka", navela je Vulićeva.

Ona je naglasila da diplomatija nije stranački miting, a Ministarstvo inostranih poslova nije izborni štab bilo koje političke partije.

"Institucije BiH moraju biti iznad stranačkih interesa, posebno kada se donose odluke koje mogu imati ozbiljne posljedice po odnose sa drugim državama. Zato očekujem da Ministarstvo inostranih poslova javnosti predoči činjenice, proceduru i pravni osnov, a ne političke poruke", rekla je Vulićeva.

Navela je da je lako dokazati ako je sve urađeno po pravilima, a da se u slučaju da nije urađeno mora postaviti pitanje ko je i zbog čega zloupotrijebio instituciju za potrebe predizborne kampanje.

"Konaković ne zna osnovne stvari, jer da zna o toj odluci raspravljao bi Kolegijum ministra inostranih poslova", konstatovala je Vulićeva.

(SRNA)