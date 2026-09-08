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Izašli iz auta i ukrali pano Milovana Vujičića, i glavu sa plakata Miroslava Jankovića

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08.09.2026 17:09

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Изашли из аута и украли пано Милована Вујичића, и главу са плаката Мирослава Јанковића
Foto: ATV

Predizborne netrpeljivosti uveliko su krenule, a u Čelincu je već zabilježen nesvakidašnji slučaj u kojem su dvojica muškaraca na, najblaže rečeno, neprimjeren način odlučili da izraze svoje političke stavove.

Naime, oni su noćas poslije ponoći izašli iz automobila reno klio i ukrali pano Milovana Vujičića.

Ubrzo nakon toga, na još besramniji način su oštetili plakat kandidata za Narodnu skupštinu Republike Srpske Miroslava Jankovića, otkidajući glavu sa njega.

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Sve vrijeme počinioci ovog incidenta su na glavama imali fantomke.

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Čelinac

Miroslav Janković

izbori

Izbori 2026

Milovan Vujičić

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