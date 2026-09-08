Kojić: Konaković populizmom želi da pokaže da je veći musliman od Alije

Odluka ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića da protjera dvoje diplomata iz Ambasade Srbije u Sarajevu predstavlja najobičniji politički populizam kojim svojoj političkoj partiji pokušava da poboljša rejting na predstojećim izborima, izjavio je Srni poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.

Prema njegovim riječima, srbofobija, koja je znatno prisutna u Federaciji BiH (FBiH) sada se proširila i na diplomatski kor, a Konaković na ovaj način želi da pokaže da je "veći musliman i od Alije Izetbegovića".

"To je najobičniji politički populizam kojim Konaković svojoj političkoj partiji nastoji da obezbijedi neke mandate u Parlamentu FBiH i Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH", ocijenio je Kojić.

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Kojić je ukazao da se ovakvim potezima usložnjava generalna politička situacija, međunacionalni odnosi i odnosi u regionu.

On je naglasio da predstavnici iz Republike Srpske, koja je zagledana u Srbiju i koji vole tu državu, moraju da reaguju na tu vrstu populizma Konakovića.

"Taj popupulizam ne može da donese ništa dobro narodima u BiH. Očigledno je da to njega apsolutno ne zanima, već samo njegova politička karijera", rekao je Kojić.

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Konaković je danas saopštio da je donio odluku o proglašenju nepoželjnim vojnog atašea u Ambasadi Srbije Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika BIA-e Danka Maksimovića u Ambasadi Srbije, kojima je ostavljen rok od 48 časova da napuste BiH.