Evropski meteorolozi objavili novu prognozu: Poseban osvrt na Balkan

Snažan hladni front krenuće prema jugu kontinenta, donoseći najprije intenzivne oluje, a potom i osjetan pad temperatura.

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Prema prognozi "Sever Veder Jurop", posebno nestabilno vrijeme očekuje se na području Alpa, sjeverne Italije, Jadrana i zapadnog Balkana.

Dolazak hladnog fronta otvoriće prostor za razvoj snažnih grmljavinskih sistema, superćelijskih oluja, obilnih pljuskova, krupnog grada i olujnog vjetra.

Lokalno su mogući i nagli bujični problemi i poplave.

Hladniji vazduh stiže na Balkan

Nakon prolaska frontalnog sistema, prema Balkanu će prodrijeti znatno hladniji vazduh. To znači da bi temperature u kratkom periodu mogle osjetno pasti u odnosu na vrijednosti koje su obilježile početak septembra.

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Prema aktuelnom scenariju, snažne oluje prvo će zahvatiti područje sjeverne Italije i sjevernog Jadrana, a tokom narednog perioda vremenska promjena proširiće se prema Balkanu.

Najveća pažnja biće potrebna zbog mogućnosti vrlo obilnih padavina u kratkom periodu, snažnih udara vjetra i grada.

Grmljavinsko nevrijeme u Hrvatskoj

Meteorolozi upozoravaju da će upravo sudar vrlo toplog i vlažnog vazduha s nadolazećim hladnim vazduhom stvoriti izrazito nestabilnu atmosferu.

Nakon olujnog perioda slijedi potpuno drugačija vremenska slika, osjetno svježije vrijeme i kraj ovog kasnoljetnog toplog perioda u velikom dijelu Evrope.

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Promjena će se posebno osjetiti u centralnoj i južnoj Evropi, dok bi Balkan mogao biti među područjima koja će u narednim danima doživjeti nagli prelazak iz ljetnih u znatno svježije vremenske uslove.

U prognozi "Sever Veder Jurop" posebno je spomenuta Hrvatska, gdje je izričito navedeno koja bi susjednu državu Bosne i Hercegovine moglo zahvatiti jako grmljavinsko nevrijeme, prenosi "Radiosarajevo".