Cvijanović: Institucije Srpske uz Drinić

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da institucije Republike Srpske moraju biti snažno fokusirane prema potrebama stanovnika opštine Petrovac-Drinić, posebno imajući u vidu specifičnosti života u ruralnim sredinama, demografske izazove i potrebu za unapređenjem infrastrukture i javnih usluga.

Cvijanović je novinarima tokom posjete opštini Petrović-Drinić istakla da je neophodna stalna komunikacija lokalne zajednice sa Vladom Republike Srpske, kako bi se zajednički definisali i realizovali projekti koji mogu doprinijeti poboljšanju materijalnog položaja građana i uslova života u ovoj sredini.

"Razgovarali smo o tome koji su infrastrukturni projekti najvažniji, kakva je situacija sa najvažnijim resursom ovog kraja, šumarstvom, ali i o uslovima kada je riječ o Domu zdravlja i svemu onome što je neophodno našim stanovnicima", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je najavila da će predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, zajedno sa resornim ministrima, uskoro boraviti u opštini Petrovac-Drinić, naglasivši da takve posjete treba da budu dio kontinuirane komunikacije repub

ličkih i lokalnih institucija.

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"Mora postojati stalna komunikacija i razrađivanje konkretnih stvari koje bi trebalo da poboljšaju uslove za život u Driniću", poručila je Cvijanovićeva

Ona je posebno ukazala na izazove sa kojima se suočavaju ruralne opštine, među kojima su socijalna ugroženost i veliki udio starije populacije.

Zbog toga, navela je Cvijanovićeva, posebna pažnja mora biti usmjerena upravo prema tim kategorijama stanovništva.

"Bez obzira na to koliko su teške okolnosti kada imate ovakve ruralne opštine, sa socijalno ugroženi licima, sa dosta starijom populacijom, naša pažnja mora biti usmjerena upravo na njih", istakla je Cvijanović.

Ona je naglasila da institucije Republike Srpske stoje na raspolaganju Driniću, kao i svim drugim lokalnim zajednicama, ali da specifične okolnosti zahtijevaju dodatnu pažnju i podršku.

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Cvijanovićeva je napomenula da je načelnik opštine Petrovac-Drinić Drago Kovačević već započeo razgovore sa resornim ministrima, koji će biti nastavljeni sa premijerom Vladom Republike Srpske, da bi se pronašla konkretna rješenja za pitanja od značaja za građane ove lokalne zajednice.

"Institucije Republike Srpske su tu za ovu opštinu kao što su tu i za sve druge opštine, ali, naravno, sa pojačanom pažnjom, s obzirom na sve nedostatke i teškoće sa kojima se ovd‌je stanovnici suočavaju", naglasila je Cvijanovićeva.

Govoreći o političkom angažmanu, Cvijanović je navela da SNSD ima velika očekivanja i da će kroz saradnju lokalnog i republičkog nivoa nastojati da se obezbijede konkretan napredak i bolji uslovi za život stanovnika Drinića.

(SRNA)