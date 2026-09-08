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Dodik: Republika Srpska cijeni poštovanje i otvoren dijalog sa SAD

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08.09.2026 17:27

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Милорад Додик, на позив амбасадора САД у Израелу Мајка Хакабија, присуствује у Јерусалиму обиљежавању 250 година Сједињених Америчких Држава
Foto: x.com/MiloradDodik

Na poziv ambasadora SAD u Izraelu Majka Hakabija prisustvovao sam u Jerusalimu obilježavanju 250 godina Sjedinjenih Američkih Država, rekao je Milorad Dodik.

"Čast je biti gost u tako važnom trenutku, u gradu koji nosi duboko istorijsko i duhovno značenje. Zahvalan sam ambasadoru Hakabiju na pozivu i gostoprimstvu. Republika Srpska cijeni poštovanje i otvoren dijalog sa SAD, vrline koje je u Vašington vratio predsjednik Donald Tramp", napisao je Dodik na Iks-u.

Ovi susreti, dodaje on, nisu protokol, već potvrda da nas čuju i da je Republika Srpska važan i poštovan partner.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Amerika

Izrael

Majkl Hakabi

Komentari (4)

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