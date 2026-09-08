Dodik: Republika Srpska cijeni poštovanje i otvoren dijalog sa SAD

Autor:ATV redakcija
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Na poziv ambasadora SAD u Izraelu Majka Hakabija prisustvovao sam u Jerusalimu obilježavanju 250 godina Sjedinjenih Američkih Država, rekao je Milorad Dodik.
"Čast je biti gost u tako važnom trenutku, u gradu koji nosi duboko istorijsko i duhovno značenje. Zahvalan sam ambasadoru Hakabiju na pozivu i gostoprimstvu. Republika Srpska cijeni poštovanje i otvoren dijalog sa SAD, vrline koje je u Vašington vratio predsjednik Donald Tramp", napisao je Dodik na Iks-u.
Na poziv ambasadora SAD u Izraelu Majka Hakabija prisustvovao sam u Jerusalimu obilježavanju 250 godina Sjedinjenih Američkih Država. Čast je biti gost u tako važnom trenutku, u gradu koji nosi duboko istorijsko i duhovno značenje.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 8, 2026
Zahvalan sam ambasadoru Hakabiju na pozivu i… pic.twitter.com/NAtM2cLE1b
Ovi susreti, dodaje on, nisu protokol, već potvrda da nas čuju i da je Republika Srpska važan i poštovan partner.
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