Dodik: Republika Srpska cijeni poštovanje i otvoren dijalog sa SAD

Na poziv ambasadora SAD u Izraelu Majka Hakabija prisustvovao sam u Jerusalimu obilježavanju 250 godina Sjedinjenih Američkih Država, rekao je Milorad Dodik.

"Čast je biti gost u tako važnom trenutku, u gradu koji nosi duboko istorijsko i duhovno značenje. Zahvalan sam ambasadoru Hakabiju na pozivu i gostoprimstvu. Republika Srpska cijeni poštovanje i otvoren dijalog sa SAD, vrline koje je u Vašington vratio predsjednik Donald Tramp", napisao je Dodik na Iks-u.

Na poziv ambasadora SAD u Izraelu Majka Hakabija prisustvovao sam u Jerusalimu obilježavanju 250 godina Sjedinjenih Američkih Država. Čast je biti gost u tako važnom trenutku, u gradu koji nosi duboko istorijsko i duhovno značenje.



Zahvalan sam ambasadoru Hakabiju na pozivu i… pic.twitter.com/NAtM2cLE1b — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 8, 2026

Ovi susreti, dodaje on, nisu protokol, već potvrda da nas čuju i da je Republika Srpska važan i poštovan partner.