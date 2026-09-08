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Cvijanović: Politike SNSD-a zasnivaju se na interesima građana

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08.09.2026 18:27

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Жељка Цвијановић
Foto: Srna

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je Drinić patriotski kraj koji prepoznaje interese Republike Srpske, te da očekuje podršku ove lokalne zajednice za politike SNSD-a, za koje je istakla da se zasnivaju na interesima građana.

"Očekujem pobjedu, kao i da ljudi prepoznaju da smo mi oni koji ih nikada nismo iznevjerili. Oni koji su ih nekada davno iznevjerili traže podršku, ali je neće dobiti", rekla je Cvijanovićeva, koja je u Driniću danas prisustvovala predizbornoj tribini SNSD-a.

Ona je dodala da čekuje i podršku stanovnika Drinića pojedinačnim kandidatima, kao i kandidatu za predsjednika Republike Srpske Savi Miniću.

"Imamo velika očekivanja kada je u pitanju Drinić, uvijek smo imali dobre rezultate, jer su ljudi prepoznali politiku SNSD-a, koja se zasnivala na potrebama ljudi koji tu žive, uz svijest o tome da je to rubna opština i da se nalazi u teškoj situaciji", rekla je Cvijanovićeva, prenosi "Srna".

Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Srpske za izbornu jedinicu tri Bogoljub Zeljković rekao je da SNSD vodi odgovornu politiku i da je svako mjesto posebno i važno.

On je dodao da će danas na izbornoj tribini biti predstavljeni planovi i programi za naredni period, u kojima rubne i nerazvijene opštine zauzimaju posebno mjesto.

Predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Drinić Drago Kovačević rekao je da današnju posjetu vrha rukovodstva SNSD-a smatra kao izraz velike podrške u nastojanju rukovodstva ove lokalne zajednice da se stvore što bolji uslovi za život i rad građana.

"Nadam se da ćemo današnjom izbornom tribinom uspješno zakoračiti u predstojeću izbornu kampanju", rekao je Kovačević.

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Željka Cvijanović

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